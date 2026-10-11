Kết quả bóng đá ngày 11/10: Barca bỏ xa Real 6 điểm, Bayern chùn chân trước thềm Cúp C1

Real Madrid đánh bại Villarreal 1-0 ở vòng 8 La Liga trong một trận đấu nhiều biến động. Bàn thắng duy nhất do Yan Diomande ghi ở phút 63. Tiền đạo được định giá 100 triệu Euro đón đường chuyền của Federico Valverde, dứt điểm chéo góc đưa bóng vào lưới. Bàn thắng ban đầu bị thổi việt vị, nhưng VAR can thiệp và trọng tài công nhận bàn thắng.

Diomande là người hùng giúp Real Madrid thắng Villarreal 1-0. (Ảnh: Reuters)

Cao trào đến ở phút 72. Vinicius đưa bóng vào lưới Villarreal và ăn mừng cuồng nhiệt, nhưng VAR xác định anh đã giật tóc Nathan Saliba trước khi ghi bàn. Tiền đạo của Real nhận thẻ đỏ trực tiếp, bàn thắng bị hủy. Thay vì dẫn 2-0, Real phải chơi 10 người đến hết trận và may mắn bảo toàn tỷ số.

Chiến thắng giúp thầy trò HLV Jose Mourinho có 18 điểm. Con số này vẫn kém xa Barca. Trước đó, đội bóng xứ Catalan đã đè bẹp Getafe 3-0 để có 24 điểm sau 8 trận toàn thắng. Barca hơn Atletico Madrid (nhì bảng) 4 điểm và hơn Real Madrid (hạng 3) 6 điểm.

Trận gặp Getafe được Barca định đoạt từ rất sớm. Anthony Gordon mở tỷ số ở phút thứ 2, với sự trợ giúp của may mắn khi cú sút chạm chân hậu vệ đối phương rồi đổi hướng vào lưới. Gabriel Jesus nhân đôi cách biệt ở phút 30 nhờ trừng phạt sai lầm của Zaid Romero. Jules Kounde ấn định tỷ số 3-0 ở phút 73, ghi bàn từ cú dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo của Lamine Yamal.

Ligue 1: PSG ngược dòng trước Le Mans

Ở vòng 6 Ligue 1, PSG thắng Le Mans 3-1 trên sân nhà. Lucas Beraldo mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 19, nhưng Louis Mafouta kịp gỡ hòa ở phút 54. Đội chủ nhà chỉ cần thêm vài phút để lấy lại lợi thế, khi Khvicha Kvaratskhelia và Maghnes Akliouche lần lượt lập công trong khoảng từ phút 61 đến 68.

Dù thắng, thầy trò HLV Luis Enrique mới đứng thứ 5 với 11 điểm, bằng điểm Lyon và Paris FC nhưng kém chỉ số phụ. PSG đang kém Lille (nhì bảng) 2 điểm và kém Monaco (đầu bảng) 3 điểm.

Bundesliga: Neuer mắc lỗi, Bayern lỡ cơ hội lên đầu bảng

Trong số các ứng viên vô địch Cúp C1 châu Âu, Bayern Munich là đội duy nhất không thắng ở giải quốc nội trong loạt trận đêm 10/10 rạng sáng 11/10 (giờ Việt Nam). Đội bóng xứ Bavaria bị Augsburg cầm hòa 2-2 ở vòng 5 Bundesliga.

Bayern bước vào trận đấu với cơ hội vượt lên dẫn đầu, nhưng họ thủng lưới chỉ sau 8 giây, bàn thua nhanh nhất lịch sử Bundesliga. Manuel Neuer xử lý hỏng ở tình huống đầu tiên và bị Robin Fellhauer trừng phạt. Augsburg có thêm bàn thứ hai do công của Rodrigo Ribeiro ở phút 64.

Bayern sống sót nhờ Harry Kane, người có hai pha kiến tạo để Ismael Saibari và Nathaniel Brown ghi bàn ở phút 55 và 80. Kết quả hòa khiến Bayern đứng nhì bảng với 11 điểm, kém Dortmund 2 điểm.

Chờ đợi lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1

Các đội bóng sẽ sớm bước vào lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 vào giữa tuần tới. Barca hành quân đến sân của Galatasaray, Real Madrid làm khách của AS Roma, Bayern Munich thăm Viking FK. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa PSG và Man City.