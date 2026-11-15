Kết quả bóng đá: Bồ Đào Nha thua đậm Đan Mạch 1-4 trong ngày tri ân Ronaldo

Tiền đạo Rasmus Hojlund của đội tuyển Đan Mạch ăn mừng bàn thắng thứ hai trong trận đấu với Bồ Đào Nha tại vòng bảng UEFA Nations League 2026/27. (Nguồn: Getty Images)

Trong trận đấu diễn ra tại Braga (Bồ Đào Nha) ngày 14/11, tiền đạo Rasmus Hojlund tỏa sáng với cú đúp, góp công lớn giúp Đan Mạch giành chiến thắng thuyết phục.

Đội khách sớm thể hiện ưu thế và có bàn mở tỷ số ở phút 43, khi Pierre-Emile Hojbjerg thực hiện thành công quả phạt đền.

Bước sang hiệp hai, Hojlund ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú vô lê đẹp mắt chỉ 4 phút sau giờ nghỉ. Đến phút 56, tiền đạo đang khoác áo Napoli tiếp tục lập công sau pha đi bóng vượt qua Ruben Dias rồi tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm.

Joachim Andersen đánh đầu ghi bàn thắng thứ tư cho Đan Mạch. Sau đó, Bernardo Silva ghi bàn danh dự cho Bồ Đào Nha ở những phút cuối trận nhưng không thể thay đổi kết quả.

Với chiến thắng trước Bồ Đào Nha, Đan Mạch có 9 điểm sau 5 trận, kém đối thủ 3 điểm. Đội bóng Bắc Âu sẽ giành quyền vào Tứ kết nếu hòa Na Uy ở lượt trận ngày 17/11.

Toàn đội tuyển Bồ Đào Nha mặc áo số 7 để tri ân Cristiano Ronaldo khi chụp ảnh trước trận đấu với Đan Mạch. (Nguồn: Getty Images)

Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Bồ Đào Nha đã tổ chức tri ân Ronaldo. Các cầu thủ ra sân trong trang phục in tên cùng số áo 7 của anh. Trên khán đài, người hâm mộ giương cao biểu ngữ “Cảm ơn đội trưởng”. Sân vận động cũng vang lên những tràng pháo tay khi đồng hồ trận đấu điểm phút thứ 7.

Ronaldo ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2003, ghi 146 bàn sau 234 lần khoác áo đội tuyển, đồng thời nắm giữ nhiều kỷ lục về số bàn thắng và số lần ra sân ở cấp độ quốc tế. Thành tích nổi bật nhất của anh là chức vô địch EURO 2016.

Ở tuổi 41, tiền đạo này chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế.

(theo Al Jazeera)