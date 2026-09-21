Kết quả bóng đá ASIAD 20 hôm nay 21/9: Hàn Quốc hòa Triều Tiên, Việt Nam chờ đấu Thái Lan

Ảnh minh họa (AI).

Ngày 21/9, môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20 - Aichi-Nagoya 2026) bước vào loạt trận cuối vòng bảng, với các trận đấu tại bảng E, F và G. ASIAD 20 chính thức diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10/2026.

Bảng F: Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên hòa 1-1

Kết quả chung cuộc được xác nhận sớm nhất trong loạt trận chiều 21/9 là cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Hai đội hòa nhau 1-1 tại Shizuoka Stadium Ecopa.

CHDCND Triều Tiên mở tỷ số ở phút 36 nhờ Chae Un-yong. Ngay đầu hiệp hai, Yun Su-jeong ghi bàn cân bằng tỷ số cho Hàn Quốc. Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại.

Với kết quả này, cả hai cùng có 7 điểm sau ba trận. CHDCND Triều Tiên đứng đầu bảng F nhờ hiệu số bàn thắng - bại tốt hơn, Hàn Quốc xếp thứ hai; cả hai giành quyền vào tứ kết.

Bảng G: Trung Quốc tạo lợi thế trước Philippines

Ở bảng G, tuyển nữ Trung Quốc gặp Philippines trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với vị trí dẫn đầu bảng. Trước lượt cuối, Trung Quốc và Philippines cùng có 4 điểm, trong khi Uzbekistan có 2 điểm. Trước đó, Trung Quốc thắng Hong Kong, Trung Quốc 5-1 rồi hòa Uzbekistan 1-1; Philippines hòa Uzbekistan 1-1 và thắng Hong Kong, Trung Quốc 2-0.

Theo dữ liệu trực tiếp mới nhất có thể kiểm chứng tại thời điểm tổng hợp, Trung Quốc dẫn Philippines 2-0 sau hiệp một. Wang Yanwen ghi cả hai bàn ở phút 20 và 40. Đây mới là tỷ số tại giờ nghỉ, không được coi là kết quả chung cuộc khi chưa có nguồn chính thức xác nhận trận đấu kết thúc.

Trận Uzbekistan - Hong Kong, Trung Quốc cũng diễn ra cùng khung giờ. Tuy nhiên, tại thời điểm bản tin được cập nhật, chưa có nguồn chính thức đủ độ tin cậy để chốt tỷ số chung cuộc, vì vậy kết quả không được suy đoán.

Bảng E: Việt Nam quyết đấu Thái Lan lúc 17h30

Hai trận bảng E diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 theo giờ Việt Nam, gồm Nhật Bản gặp Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam gặp Thái Lan.

Theo Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), Nhật Bản gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h30 giờ Nhật Bản, tức 17h30 giờ Việt Nam. Nhật Bản đã sớm tạo lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp sau hai lượt trận, trong đó có chiến thắng 8-0 trước Việt Nam ở lượt đấu ngày 17/9.

Ở trận đấu còn lại, Việt Nam và Thái Lan đều bước vào lượt cuối sau hai thất bại. Việt Nam lần lượt thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 và Nhật Bản 0-8; Thái Lan thua Nhật Bản 0-8 và Đài Bắc Trung Hoa 0-1. Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp lúc 17h30 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vị trí thứ ba bảng E và cơ hội cạnh tranh suất vào tứ kết.

Theo thể thức được công bố cho môn bóng đá nữ, 12 đội được chia thành ba bảng; hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng tứ kết.

Kết quả bóng đá nữ ASIAD 20 ngày 21/9

Như vậy, điểm nhấn đầu tiên trong ngày 21/9 là trận hòa 1-1 giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, qua đó hai đội cùng đi tiếp tại bảng F. Tại bảng G, Trung Quốc đang nắm lợi thế trước Philippines theo mốc cập nhật gần nhất.

Với người hâm mộ Việt Nam, sự chú ý sẽ dồn vào trận Việt Nam - Thái Lan lúc 17h30, trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng cuối cùng của hai đội tại bảng E.