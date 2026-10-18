Kết quả bóng chuyền nữ VĐQG hôm nay 18.10: Ninh Bình thắng thuyết phục Hà Nội

LPBank Ninh Bình đánh bại Hà Nội Tasco Auto với các điểm số 25-15, 25-13 và 25-13. Kết quả này giúp đội bóng cố đô trở lại top 4, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ở giai đoạn quyết định của giải.

LPBank Ninh Bình thể hiện sự vượt trội ngay từ set đầu, trong bối cảnh Hà Nội Tasco Auto không sử dụng ngôi sao Brankica Mihajlovic (Serbia).

Những pha ghi điểm hiệu quả của Miroslava Paskova (Bulgaria), Thanh Mai và Đinh Thị Thúy giúp đội bóng ngân hàng nhanh chóng tạo khoảng cách, khép lại set đấu với chiến thắng 25-15.

Sang set 2, LPBank Ninh Bình tiếp tục áp đảo khi sớm dẫn 8-1. Paskova nổi bật với những cú đập uy lực, trong khi Lưu Huệ xử lý hiệu quả trên lưới, góp phần giúp đội nhà thắng 25-13.

Thế trận không thay đổi ở set 3 khi LPBank Ninh Bình duy trì cách biệt lớn và khép lại trận đấu sau 3 set để lọt vào top 4. Dù thất bại, Hà Nội Tasco Auto vẫn giữ được suất vào vòng chung kết.

Ở trận đấu trước đó, Ngân hàng Công Thương gây bất ngờ khi thắng ngược Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với tỉ số 3-2, dù bị dẫn trước 0-2. Sau 2 set đầu lép vế, đội bóng ngân hàng vùng lên mạnh mẽ, trong khi Thanh Hóa không duy trì được thế trận và để đối thủ lật ngược tình thế.

Chiến thắng mang ý nghĩa giải tỏa áp lực với Ngân hàng Công Thương sau khởi đầu khó khăn tại giai đoạn 2.

Dù vẫn đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Lê Văn Dũng đã rút ngắn khoảng cách với Thanh Hóa xuống còn một điểm. Kết quả này cũng tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng trong cuộc đua ở nhóm cuối bảng.