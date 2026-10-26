Kết quả bóng chuyền nữ VĐQG 2026 mới nhất: Binh chủng Thông tin vô địch

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn khi hai đội đều thể hiện quyết tâm cao. Binh chủng Thông tin - BĐ19 giành chiến thắng sát nút 27-25 ở set đầu tiên, trước khi tiếp tục thể hiện sự ổn định để thắng 25-17 trong set 2, tạo lợi thế dẫn trước 2-0.

Kết quả trận chung kết nữ

Không còn đường lùi, Hà Nội Tasco Auto nỗ lực điều chỉnh lối chơi và giành chiến thắng 25-16 ở set 3, thắp lên hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng áo lính được thể hiện đúng lúc.

Trong set 4, Binh chủng Thông tin - BĐ19 kiểm soát tốt thế trận, thắng 25-19 để khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-1.

Hành trình đến chức vô địch của thầy trò HLV Phạm Văn Long không hoàn toàn bằng phẳng. Ở vòng 1, đội chỉ có 3 chiến thắng và gặp không ít thách thức trong cuộc đua đến ngôi cao nhất.

Tuy nhiên, các cầu thủ nhanh chóng cải thiện phong độ, duy trì sự tập trung và thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường ở giai đoạn quyết định.

Binh chủng Thông tin - BĐ19 giành "ngôi hậu" sau 5 năm

Tại bán kết và chung kết, Binh chủng Thông tin - BĐ19 lần lượt vượt qua VTV Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco Auto, qua đó khẳng định sức cạnh tranh trong nhóm đội bóng hàng đầu cả nước.

Chức vô địch năm 2026 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Ban huấn luyện và các cầu thủ. Sau nhiều mùa giải chờ đợi, đội bóng áo lính đã trở lại đỉnh cao bằng sự ổn định, bản lĩnh và khả năng vượt áp lực ở thời khắc quan trọng.

Danh hiệu thứ 13 tiếp tục tô đậm dấu ấn lịch sử của Binh chủng Thông tin - BĐ19 trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam.