Kết quả bốc thăm 64 đôi bò tranh Cúp Truyền hình An Giang 2026
Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 có 64 đôi bò đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia. Các đôi bò thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.
Hội đua diễn ra vào sáng 10/10, tại sân đua bò xã An Cư, gần chùa Thơ-mít.
Theo Ban Tổ chức, giải nhất trị giá 30 triệu đồng, giải nhì 25 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải 15 triệu đồng.
Ngoài mức thưởng trên, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang hỗ trợ thêm 15 triệu đồng cho giải nhất, 10 triệu đồng cho giải nhì, 5 triệu đồng cho giải ba và 2 triệu đồng cho mỗi giải khuyến khích.
Như vậy, tổng mức thưởng của giải nhất là 45 triệu đồng, giải nhì 35 triệu đồng, giải ba 25 triệu đồng; mỗi giải khuyến khích 17 triệu đồng.
Ban Tổ chức cũng trao thưởng 1 triệu đồng cho mỗi đôi bò vượt qua vòng thi đấu đầu tiên, với 32 đôi được nhận thưởng; đồng thời hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi đôi bò tham gia hội đua.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ket-qua-boc-tham-64-doi-bo-tranh-cup-truyen-hinh-an-giang-2026-a499091.html