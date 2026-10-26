Kết quả bầu cử Tổng thống Brazil: Ông Lula làm được điều chưa từng có tiền lệ

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã đánh bại Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro trong vòng bỏ phiếu thứ hai (runoff) đầy gay cấn tại Brazil, mở đường cho nhà lãnh đạo cánh tả giành được nhiệm kỳ thứ 4 – một cột mốc chưa từng có tiền lệ.

Ngay sau 21h ngày 25/10 (giờ địa phương), Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil đã công bố chiến thắng thuộc về ông Lula, người giành được hơn 51% số phiếu bầu. Ông đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 64 triệu cử tri.

Trong khi đó, ông Bolsonaro giành được 48% số phiếu, tương đương hơn 59 triệu phiếu bầu. Khoảng cách giữa hai ứng cử viên là hơn 4 triệu phiếu, trong khi quá trình kiểm phiếu cuối cùng vẫn đang tiếp diễn.

Kết quả này đã gây bất ngờ lớn khi nó đi ngược lại các dự báo thăm dò trước thềm bầu cử, tiền lệ chính trị, đồng thời chặn đứng làn sóng chiến thắng của phe cánh hữu tại Mỹ Latinh.

Ông Lula da Silva giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil, ngày 25/10/2026. Ảnh: Global South World

Ông Lula, một biểu tượng của cánh tả thế giới và là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên chính trường Brazil trong thế kỷ này, đã đánh bại ông Flavio Bolsonaro, con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Vị thượng nghị sĩ này từng dẫn đầu trong vòng bỏ phiếu thứ nhất và hy vọng có thể vực dậy phong trào cánh hữu của cha mình.

Với chiến thắng này, ông Lula đã làm nên lịch sử. Trong lịch sử hiện đại của Brazil, chưa từng có chính trị gia nào để thua ở vòng bỏ phiếu đầu tiên rồi lại giành chiến thắng chung cuộc ở vòng thứ hai.

Đã có lúc, cơ hội tái đắc cử của ông Lula tưởng chừng rất mong manh khi niềm tin của cử tri dần lung lay sau nhiều năm xảy ra các bê bối tham nhũng cùng tình trạng giá cả leo thang, cùng với những thay đổi sâu rộng trong một xã hội hiện đại dựa trên các ứng dụng kỹ thuật số và sự gia tăng của lực lượng lao động phi chính thức.

Chiến thắng lần này đánh dấu một màn trở lại khác trong sự nghiệp đầy thăng trầm của ông Lula. Ở tuổi 80, ông từng phải ngồi tù từ năm 2018 đến 2019 vì các cáo buộc tham nhũng – những cáo buộc sau đó đã bị hủy bỏ, mở đường cho ông đánh bại ông Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử năm 2022.

"Ông ấy là một chính khách, một nhân vật tầm cỡ", bà Erika Hilton, một nhà lập pháp cánh tả có mặt cùng ông Lula tại Sao Paulo trong lúc kiểm phiếu, chia sẻ với hãng tin Reuters.

Các chuyên gia thăm dò cho biết tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn dự kiến đã góp phần mang lại chiến thắng cho ông Lula.

Ông Leonardo Barreto, đồng sáng lập công ty tư vấn Think Policy, nhận định rằng cử tri đã chọn sự quen thuộc từ ông Lula thay vì những điều mới mẻ mà phía ông Bolsonaro mang lại.

"Ngày nay, người dân đang đứng trước lựa chọn giữa sự thay đổi – vốn đi kèm với những lo ngại nhất định – và một con đường quen thuộc, nơi đảm bảo những quyền lợi nhất định", ông Barreto nói.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Lula đã nêu bật thành tích giảm nghèo và bất bình đẳng, đồng thời chỉ ra rằng tỉ lệ thất nghiệp, mù chữ và nạn phá rừng đều chạm mức thấp kỷ lục trong nhiệm kỳ trước của ông.

Theo ông Celso Amorim, cựu Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời ông Lula, vị chính trị gia cánh tả này "sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập thế cân bằng tại Mỹ Latinh. Bản thân ông Lula chính là nhân tố tạo nên sự cân bằng đó".

Tuy nhiên, theo Al Jazeera, cho đến nay, ông Flavio Bolsonaro vẫn từ chối thừa nhận thất bại. Động thái này báo hiệu một cuộc chiến pháp lý có thể xảy ra, liên quan đến tính hợp pháp trong quyết định của Tòa án Tối cao về việc gia hạn thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ.

"Không thể chấp nhận kết quả này", nhà lập pháp cánh hữu phát biểu trong một bài diễn văn ngắn, đồng thời cáo buộc Tòa án Tối cao đã "thay đổi luật chơi ngay khi cuộc chơi đang diễn ra". Ông cho biết thêm rằng mình sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả này.

Minh Đức (Theo France24, Al Jazeera)