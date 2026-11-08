Kết quả bầu cử sơ bộ ở New Zealand cho thấy cuộc cạnh tranh sít sao

Kết quả sơ bộ của Ủy ban Bầu cử cho thấy liên minh cầm quyền gồm Đảng Quốc gia, ACT và New Zealand First đang nắm giữ 67 trong số 131 ghế dự kiến ​​của Quốc hội (cần 66 ghế để giành đa số).

Trong khi đó, cũng dựa theo kết quả sơ bộ, liên minh đối lập cánh tả do Đảng Lao động dẫn đầu đang giành được khoảng 57 ghế.

Tuy nhiên, Ủy ban cho biết vẫn cần kiểm đếm thêm các phiếu bầu đặc biệt, chiếm khoảng 14% tổng số phiếu. Những phiếu bầu này bao gồm phiếu của người New Zealand sống ở nước ngoài và những cử tri bỏ phiếu vãng lai.

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử ở New Zealand sẽ chưa được công bố trong vài tuần tới. Ảnh: Bianca De Marchi

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ chỉ được công bố vào ngày 27/11 tới. Cho đến lúc đó, liên minh cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm Christopher Luxon sẽ tiếp tục hoạt động như một chính phủ lâm thời.

Sau khi kết quả sơ bộ được công bố, cả Thủ tướng Luxon và lãnh đạo phe đối lập Chris Hipkins đều không tuyên bố chiến thắng trong các bài phát biểu sau cuộc bầu cử vốn bị chi phối bởi nền kinh tế suy giảm và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Nếu liên minh do Đảng Quốc gia lãnh đạo mất đa số sau khi kết quả chính thức được công bố, thì liên minh này hoặc một liên minh cánh tả đối lập sẽ cần sự ủng hộ của các đảng khác để đứng ra thành lập chính phủ mới của New Zealand.