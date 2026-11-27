Liên minh cầm quyền của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hiện có 65 ghế tại Quốc hội, thiếu một ghế để giữ thế đa số. (Nguồn: AAP)

Mạng truyền hình ABC của Australia đưa tin, ngày 27/11, Ủy ban Bầu cử New Zealand công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng, bao gồm khoảng 400.000 phiếu đặc biệt được kiểm trong ba tuần qua cho thấy, liên minh ba đảng do ông Luxon lãnh đạo hiện có 65 ghế, giảm một ghế so với mức cần thiết để chiếm đa số.

Cụ thể, đảng Quốc gia trung hữu của Thủ tướng Luxon giành 40 ghế, trong khi Công đảng đối lập trung tả có 36 ghế. Các đảng còn lại gồm đảng Xanh có 17 ghế, ACT New Zealand 13 ghế, New Zealand First 12 ghế, Opportunity 7 ghế và Te Pāti Māori 5 ghế.

Theo Ủy ban Bầu cử, có 3 ghế thay đổi so với kết quả sơ bộ trong đêm bầu cử. Số ghế của đảng Quốc gia giảm 2, trong khi đảng Xanh tăng từ 16 lên 17 ghế. Cơ quan này cho biết, kết quả cuối cùng có tính đến 10 ghế vượt mức, do đảng Quốc gia giành nhiều hơn 6 ghế khu vực bầu cử so với tỷ lệ phiếu bầu toàn quốc và Te Pāti Māori giành thêm 4 ghế theo cách tính tương tự.

Như vậy, ông Luxon cần đạt được thỏa thuận với lãnh đạo đảng Opportunity, bà Qiulae Wong, để tiếp tục nắm quyền. Trong khi đó, lãnh đạo Công đảng Chris Hipkins không có đủ sự ủng hộ để thành lập chính phủ. Ngay cả khi nhận được sự hậu thuẫn của đảng Opportunity, liên minh gồm Công đảng, đảng Xanh và Te Pāti Māori vẫn không thể đạt đa số.

Bà Wong cho biết đang chuẩn bị bước vào đàm phán với ông Luxon và đảng Quốc gia. Trước đó, bà tuyên bố sẽ ưu tiên đàm phán với đảng giành nhiều ghế nhất tại Quốc hội. Tuy nhiên, đảng Opportunity đặt ra một số điều kiện để ủng hộ chính phủ mới, trong đó có yêu cầu không giữ ông Winston Peters ở vị trí Ngoại trưởng.

Các yêu cầu khác gồm siết chặt quy định về vận động hành lang, xử lý tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh trong lĩnh vực siêu thị, xây dựng kế hoạch mới cho ngành y tế và tái khẳng định cam kết với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

“Đây là những điều kiện tối thiểu, không thể thương lượng, mà chúng tôi yêu cầu để ủng hộ một thỏa thuận liên minh hoặc thỏa thuận bảo đảm chính phủ có thể tiếp tục hoạt động”, bà Wong nói. Lãnh đạo Opportunity cũng để ngỏ khả năng đảng này không tham gia chính phủ nhưng vẫn ủng hộ các vấn đề liên quan tín nhiệm và ngân sách.

Khi được hỏi liệu New Zealand có phải tổ chức bầu cử lại nếu các bên không đạt được thỏa thuận, bà Wong nhấn mạnh trách nhiệm thành lập chính phủ không chỉ thuộc về đảng của bà, bởi Quốc hội hiện có 7 đảng.

Ủy ban Bầu cử khẳng định đã sẵn sàng cho khả năng tổ chức một cuộc bầu cử mới nếu các bên không thể đạt thỏa thuận. Các nhà phân tích cũng cảnh báo, nếu ông Luxon không đạt được thỏa thuận với đảng Opportunity, New Zealand có thể phải tổ chức bầu cử lại.