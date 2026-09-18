Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nữ ASIAD 2026 mới nhất: Thua Hàn Quốc 1-3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp nhì bảng D

Ở set đầu tiên, hai đội tạo thế trận giằng co. Ánh Thảo và Quỳnh Hương giúp tuyển Việt Nam bám sát đối thủ, trước khi hai đội cân bằng tỷ số 15-15. Ở giai đoạn cuối set, tuyển Việt Nam có thời điểm vượt lên dẫn 2 điểm nhưng không duy trì được lợi thế. Hàn Quốc nhanh chóng san bằng 21-21 rồi thắng 25-21.

Sang set 2, Hàn Quốc nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo khoảng cách. Tuyển Việt Nam nỗ lực bám đuổi, với những tình huống ghi điểm của Lưu Thị Huệ và Bích Thủy. Hai điểm liên tiếp của Bích Thủy giúp Việt Nam san bằng tỷ số 16-16, nhưng Hàn Quốc tiếp tục chơi hiệu quả ở thời điểm quyết định để thắng 25-21.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Hàn Quốc tại ASIAD 20. Ảnh: VFV

Bị dẫn 0-2, tuyển Việt Nam thi đấu nỗ lực trong set 3. Dù có thời điểm bị dẫn 6-10, Thanh Thúy và đồng đội từng bước thu hẹp cách biệt rồi cân bằng 13-13. Sau đó, tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 20-17. Hai đội giằng co quyết liệt ở cuối set trước khi Quỳnh Hương phát bóng ghi điểm trực tiếp, giúp Việt Nam thắng 28-26 và rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Ở set 4, hai đội hòa 3-3 trong những điểm đầu tiên, nhưng Hàn Quốc dần tạo khoảng cách và dẫn 7-4. Tuyển Việt Nam nỗ lực bám đuổi nhưng không thể đảo ngược tình thế. Hàn Quốc thắng 25-18, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1.

Với kết quả này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp nhì bảng D tại ASIAD 20.

Kết quả bóng chuyền nữ ASIAD 2026 hôm nay ngày 18/9 (cập nhật)

11:00, 18/9: Kazakhstan 0-3 Trung Quốc (Bảng B)

1:00, 18/9: Qatar 0-3 Hong Kong (Trung Quốc) (D)

14:00, 18/9: Việt Nam 1-3 Hàn Quốc (D)

14:00, 18/9: Mông Cổ 3-0 Kyrgyzstan (C)

17:00, 18/9: Đài Bắc Trung Hoa vs Thái Lan (C)

17:20. 18/9: Indonesia vs Nhật Bản (A)