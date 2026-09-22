Kết quả bảng C ASIAD 20: U23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì bảng

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Cục diện bảng C được định đoạt trong lượt trận cuối ngày 22/9. U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Uzbekistan với 4 điểm, chỉ cần hòa để tự quyết vé đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á một lần nữa thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng 2-0. Hai bàn thắng của Uzbekistan được ghi bởi Muhammadali O‘rinboyev và Nurlan Ibraimov. U23 Việt Nam nỗ lực tìm bàn thắng trong phần còn lại của trận đấu nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Dù vậy, tin vui đến với U23 Việt Nam từ trận đấu diễn ra cùng giờ. Philippines thắng Kuwait 2-0, khiến đội bóng Tây Á chỉ có một điểm sau ba trận. Vì thế, U23 Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai với 4 điểm và chính thức giành tấm vé còn lại của bảng C vào tứ kết.

Kết quả này nối tiếp cục diện đã hình thành khá rõ sau hai lượt đầu. Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Uzbekistan khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng đậm 5-1 trước Philippines, trong khi Việt Nam và Kuwait hòa nhau 1-1.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Philippines. Thanh Nhàn và Lê Phát ghi hai bàn trong hiệp hai, giúp đội tuyển nâng tổng điểm lên 4 và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Cũng ở lượt đấu này, Uzbekistan đánh bại Kuwait 2-0. Báo ProSport của Uzbekistan ghi nhận Sardor Bahromov ghi cả hai bàn ở phút 6 và 36. AFC sau đó xác nhận Uzbekistan trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 sau hai chiến thắng liên tiếp.

Như vậy, Uzbekistan kết thúc bảng C với 9 điểm tuyệt đối, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới một lần. U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm sau một thắng, một hòa và một thua. Philippines dù thua hai lượt đầu nhưng chiến thắng Kuwait ở lượt cuối giúp họ vươn lên thứ ba với 3 điểm, còn Kuwait đứng cuối bảng với một điểm.

Kết quả các trận bảng C

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng C

Theo thể thức môn bóng đá nam ASIAD 20, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Uzbekistan và Việt Nam vì thế là hai đại diện của bảng C bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với U23 Việt Nam, hành trình vòng bảng có cả tiếc nuối lẫn những điểm tích cực. Đội khởi đầu bằng trận hòa Kuwait trong thế trận tạo ra nhiều cơ hội, sau đó giành chiến thắng quan trọng trước Philippines trước khi gặp thử thách lớn nhất là Uzbekistan. Bốn điểm sau ba lượt trận đủ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn thành mục tiêu đầu tiên tại ASIAD 20: vượt qua vòng bảng và góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất.

AFC trước lượt cuối đã đánh giá Uzbekistan là đội nổi bật của bảng C khi giành vé sớm sau hai trận, trong khi các nguồn quốc tế của Uzbekistan cũng ghi nhận sự ổn định của đội bóng Trung Á. Với Việt Nam, chiến thắng 2-0 trước Philippines chính là kết quả có tính bản lề, tạo ra khoảng cách điểm đủ lớn để đội vẫn giữ được vị trí thứ hai dù thất bại ở lượt cuối.