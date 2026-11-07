Kết quả bán kết bóng chuyền nam VĐQG 2026 mới nhất: Công an TP.HCM ngược dòng kịch tính

Bước vào trận đấu, Công an TP.HCM quyết tâm giành chiến thắng để đòi lại món nợ trước Thể công Tân Cảng sau thất bại ở bán kết mùa giải năm ngoái và vòng bảng năm nay.

Công an TP.HCM thắng kịch tính, đoạt vé vào chung kết. Ảnh: VFV

Tuy nhiên, đội bóng ngành công an gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

Hai set đầu tiên diễn ra với thế trận giằng co, khi hai đội liên tục bám đuổi điểm số. Dù vậy, Thể công Tân Cảng tỏ ra bản lĩnh hơn ở những thời điểm quyết định nhờ sự xuất sắc của ngoại binh Rivan.

Đội bóng quân đội lần lượt giành chiến thắng cùng tỉ số 25-22, qua đó dẫn trước 2-0.

Đứng trước nguy cơ bị loại, Công an TP.HCM có sự điều chỉnh nhân sự quan trọng. HLV Nguyễn Văn Hạnh đưa Thanh Hải vào sân và sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Khả năng phòng ngự được cải thiện giúp đội chủ nhà hạn chế sức tấn công của Rivan, đồng thời tạo điều kiện cho các mũi công phát huy hiệu quả.

Công an TP.HCM thắng áp đảo 25-14 ở set 3 và 25-19 ở set 4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 5, hai đội tiếp tục giằng co quyết liệt. Tuy nhiên, Công an TP.HCM đã thể hiện bản lĩnh tốt hơn để thắng 15-10, hoàn tất màn ngược dòng với tỉ số chung cuộc 3-2.

Đối thủ của Công an TP.HCM trong trận chung kết tối 8.11 là Biên phòng MB, đội bóng đang hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.