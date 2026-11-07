Kết quả bán kết bóng chuyền nam VĐQG 2026 mới nhất: Biên phòng MB thắng thuyết phục

Dù được đánh giá cao hơn, nhà đương kim vô địch vẫn phải trải qua set đấu đầu tiên đầy khó khăn trước sự kháng cự quyết liệt của LPBank Ninh Bình.

Biên phòng MB là đội bóng đầu tiên lọt vào chung kết. Ảnh: VFV

Đội bóng cố đô nhập cuộc tự tin, tổ chức tấn công hiệu quả và nhiều thời điểm tạo được lợi thế. Tuy nhiên, ở những thời khắc quyết định, Biên phòng MB thể hiện bản lĩnh và sự tỉnh táo để giành chiến thắng sít sao 32-30.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở set 2. Sau khi giải tỏa áp lực trong set mở màn, các cầu thủ Biên phòng MB thi đấu chủ động, kiểm soát thế trận và phát huy hiệu quả những mũi tấn công chủ lực như Ngọc Thuân, Văn Hiệp hay Duy Tuyến.

Trong khi đó, LPBank Ninh Bình bộc lộ nhiều hạn chế ở khâu phòng ngự, thiếu ổn định trong các phương án lên bóng và nhanh chóng thất bại 13-25.

Không muốn dừng bước, LPBank Ninh Bình nỗ lực tìm cơ hội ở set 3. Đội bóng Cố đô cải thiện khả năng phòng thủ, duy trì thế trận cân bằng và nhiều lần vươn lên dẫn điểm.

Dẫu vậy, kinh nghiệm cùng khả năng chịu áp lực của Biên phòng MB tiếp tục tạo nên khác biệt. Nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 26-24, khép lại trận đấu sau 3 set.

Với kết quả 3-0 (32-30, 25-13, 26-24), Biên phòng MB giành quyền vào chung kết và tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Đối thủ của đội bóng quân đội sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Công an TP.HCM và Thể công Tân Cảng.