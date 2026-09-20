Kết quả ASIAD 2026: U23 Iran chia điểm 0-0 với U23 Trung Quốc

●ASIAD 2026

U23 Iran

0-0

U23 Trung Quốc

KẾT THÚC

Thống kê trận đấu

68%Kiểm soát bóng32%

10Sút6

0Sút trúng đích1

9Phạt góc2

2Thẻ vàng2

0Thẻ đỏ0

Trận U23 Iran vs U23 Trung Quốc thuộc lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h ngày 20/9 trên sân Wave Stadium Kariya ở Kariya (Nhật Bản). Trọng tài Firdavs Nosafarov điều hành trận đấu.

U23 Iran chiếm ưu thế trong trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, U23 Trung Quốc vẫn rất hiệu quả với lối chơi phòng ngự chắc chắn. Đội bóng vùng Đông Á triệt tiêu hầu hết mối đe dọa từ đối thủ.

U23 Iran tung ra 10 cú sút nhưng không lần nào đưa bóng đi trúng đích trong cả trận. Trong khi đó, U23 Trung Quốc duy trì sự thận trọng và cũng không có nhiều tình huống phản công nguy hiểm.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. U23 Iran tiếp tục đứng đầu bảng sau lượt trận thứ hai nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ.

U23 Iran

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Mohammad Khalifeh

TM

2

Abolfazl Koohi

3

Farzin Moamelehgari

4

Danial Iri

5

Mohammad Amin Hazbavi

6

Mobin Dehghan

7

S. Esmaeil Gholizadeh

8

Amirmohammad Razaghinia

10

Amirhossein Hosseinzadeh

16

Abbas Kahrizi

21

Pourya Shahrabadi

U23 Trung Quốc

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

16

Li Hao

TM

2

Hu Hetao

3

Liu Haofan

5

Zhu Chenjie

6

Xu Bin

9

Zhang Yuning

10

Wang Yudong

15

Wu Xi

17

He Yiran

22

Mao Weijie

23

Yang Xi

Thông tin trước trận U23 Iran vs U23 Trung Quốc

U23 Iran và U23 Trung Quốc nằm ở bảng B cùng U23 Triều Tiên và U23 UAE. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Iran đứng đầu bảng xếp hạng với 3 điểm, hiệu số +2. U23 Trung Quốc cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ hai do hiệu số +1. U23 Triều Tiên và U23 UAE chưa có điểm.

Ở trận ra quân ngày 16/9, U23 Iran thắng U23 UAE 3-1. Đại diện Tây Á ghi ba bàn trong hiệp hai sau khi hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0. Cùng ngày, U23 Trung Quốc bị U23 Triều Tiên dẫn trước nhưng thắng ngược 2-1 nhờ các bàn của Zhang Yuning và Wu Xi.

U23 Trung Quốc thắng U23 Triều Tiên ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: CFA)

Thành tích trong năm 2026 của hai đội có sự khác biệt đáng kể. U23 Iran mới thi đấu 4 trận theo dữ liệu thống kê được cập nhật, thắng U23 UAE 3-1, thua U23 Lebanon 0-1 và hòa cùng tỷ số 0-0 trước U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc. Ba trận không thắng diễn ra tại vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1.

U23 Trung Quốc thi đấu 13 trận trong năm 2026. Trước cuộc đối đầu U23 Iran, đội bóng này đang có chuỗi 7 trận bất bại, gồm 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong chuỗi trận đó, U23 Trung Quốc lần lượt thắng U23 Việt Nam 1-0, U23 Tajikistan 1-0 và 3-0, U23 Uzbekistan 2-0, U23 Triều Tiên 2-1; hòa U23 Thái Lan 2-2 và U23 Triều Tiên 1-1. Đầu năm 2026, U23 Trung Quốc vào tới trận chung kết U23 châu Á trước khi thua U23 Nhật Bản 0-4.