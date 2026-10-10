Kết quả Arsenal 2-1 Leeds United: Ngược dòng vất vả, Bruno Guimaraes tỏa sáng

Video: Highlight Arsenal 2-1 Leeds United

Tối 10/10, Arsenal đánh bại Leeds United với tỷ số 2-1 trên sân vận động Emirates (London, Anh) ở vòng 6 giải Ngoại Hạng Anh. Các bàn thắng của Riccardo Calafiori và Bruno Guimaraes giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế sau khi để đối thủ ghi bàn trước.

●Ngoại hạng Anh

Arsenal

2-1

Leeds United

Calafiori 62’

Guimaraes 70’

KẾT THÚC

Justin 55’

Thống kê trận đấu

58%Kiểm soát bóng42%

13Sút11

6Sút trúng đích5

2Phạt góc4

1Thẻ vàng4

0Thẻ đỏ0

Leeds chơi tốt hơn trong hiệp một dù Arsenal kiểm soát bóng tới 60%. Đội khách thực hiện 7 pha dứt điểm, 3 lần trúng đích, trong khi Arsenal chỉ có 4 cú sút và một lần hướng bóng trúng khung thành. Dù vậy, chỉ số bàn thắng của 2 đội không cao.

Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào những vị trí thuận lợi. Đội chủ nhà chuyền hỏng nhiều, dẫn tới trục trặc trong khâu triển khai bóng. Ở chiều ngược lại, Leeds gây khó khăn cho đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái nhanh ngay khi Arsenal mất bóng.

Arsenal đánh bại Leeds United. (Ảnh: Reuters)

Leeds tiếp tục duy trì sức ép sau giờ nghỉ và được tưởng thưởng ở phút 55. Gudmundsson căng ngang xuyên qua vòng cấm để Justin dứt điểm mở tỷ số.

Bàn thua khiến Arsenal phải tăng tốc và thế trận từ thời điểm này thay đổi rõ rệt. Đội chủ nhà tung ra 9 pha dứt điểm trong hiệp 2, tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm.

Chỉ 7 phút sau khi thủng lưới, Arsenal tìm được bàn gỡ hòa khi 2 hậu vệ biên của họ áp sát khung thành. Ben White kiến tạo để Calafiori dứt điểm tung lưới Leeds United.

Arsenal bắt đầu duy trì sức ép tốt hơn và liên tục đưa bóng tới sát vòng cấm Leeds. Sau pha phối hợp nhịp nhàng ở cánh trái, Rice đánh gót để Bruno Guimaraes dứt điểm hiểm hóc đưa “Pháo thủ” vượt lên dẫn 2-1.

Arsenal kiểm soát phần còn lại của trận đấu, tạo ra thêm cơ hội nhưng không ghi bàn. Trận đấu kết thúc khi Saka bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong thời gian bù giờ.

ARSENAL

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

David Raya

7,4

4

Ben White

↓

7,7

6

Gabriel Magalhaes

6,0

7

Bukayo Saka

6,7

8

Martin Odegaard

▮

↓

7,1

15

Ezri Konsa

7,0

20

Noni Madueke

8,0

29

Kai Havertz

↓

6,5

33

Riccardo Calafiori

↓

7,6

41

Declan Rice

7,4

49

Myles Lewis-Skelly

↓

7,0

DỰ BỊ VÀO SÂN

5

Piero Hincapie

↑

12

Jurrien Timber

↑

6,6

14

Viktor Gyokeres

↑

7,0

23

Mikel Merino

↑

39

Bruno Guimaraes

↑

8,1

LEEDS UNITED

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

James Trafford

7,5

2

Jayden Bogle

↓

6,1

3

Gabriel Gudmundsson

7,2

4

Ethan Ampadu

▮

6,2

5

Tarik Muhamerovic

▮

6,4

9

Dominic Calvert-Lewin

5,8

18

Anton Stach

6,5

19

Noah Okafor

↓

6,0

22

Ao Tanaka

▮

↓

7,5

24

James Justin

▮

↓

6,7

30

Nico Elvedi

↓

5,8

DỰ BỊ VÀO SÂN

10

Harry Wilson

↑

6,1

11

Brennan Aaronson

↑

6,0

14

Lukas Nmecha

↑

6,3

15

Jaka Bijol

↑

23

Jean Bahoya

↑

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