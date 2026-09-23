Kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử các nước ASEAN

Kế hoạch nhằm kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore, Lào, từng bước mở rộng sang các nước ASEAN; xác định rõ phạm vi, đối tượng, lộ trình, phương thức kết nối và trách nhiệm của các bên.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN.

Việc kết nối hướng tới đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, giảm khai báo trùng lặp, hạn chế yêu cầu xuất trình giấy tờ; rút ngắn thời gian kiểm tra, xác minh tại cửa khẩu, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân thông qua khai thác, xác thực và đối soát thông tin định danh điện tử. Qua đó, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy thương mại, đầu tư trong khu vực.

Kế hoạch thí điểm kết nối, xác thực và trao đổi thông tin định danh điện tử xuyên biên giới phục vụ xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ pháp luật. Trên cơ sở kết quả thí điểm, các cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả, tính tương thích, ổn định và các vướng mắc để hoàn thiện mô hình, quy trình, tiêu chuẩn kết nối, làm cơ sở triển khai chính thức và mở rộng.

Kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào

Trước ngày 30/10/2026, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ trao đổi với cơ quan có thẩm quyền của Singapore, Lào về kết nối VNeID với Singpass/LAeID; hoàn thiện cơ chế hợp tác, quy trình xuất nhập cảnh và tài liệu kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Các bên xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và tài liệu đặc tả phục vụ kết nối định danh điện tử xuyên biên giới, đồng thời hoàn thiện quy trình để công dân Việt Nam sử dụng VNeID tại Singapore, Lào và công dân hai nước sử dụng Singpass/LAeID tại Việt Nam.

Về hạ tầng, kỹ thuật, Bộ Công an chủ trì chuẩn bị môi trường thử nghiệm, hạ tầng, kênh truyền, máy chủ và các công cụ cần thiết; kết nối, tích hợp VNeID với Singpass/LAeID; điều chỉnh hệ thống xuất nhập cảnh, tổ chức kiểm thử chức năng, tích hợp, hiệu năng, xử lý lỗi và luồng nghiệp vụ tại cửa khẩu.

Trước ngày 15/11/2026, hoàn thành kết nối thử nghiệm, kiểm thử tích hợp, xác thực, đối soát dữ liệu; bảo đảm hệ thống xuất nhập cảnh sẵn sàng phục vụ thí điểm và có văn bản xác nhận đủ điều kiện triển khai.

Thí điểm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thí điểm kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử quốc gia của Singapore/Lào tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; phối hợp đơn vị quản lý cảng hàng không, hãng hàng không và cơ quan có thẩm quyền của nước đối tác.

Đo lường, tổng hợp số liệu giao dịch thí điểm; đánh giá thời gian làm thủ tục, tỷ lệ xác thực thành công, tỷ lệ lỗi, số trường hợp xử lý thủ công, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và rủi ro phát sinh.

Đánh giá tác động nghiệp vụ xuất nhập cảnh, mức độ giảm thời gian làm thủ tục, khả năng tích hợp với quy trình kiểm soát hiện hành, phương án mở rộng sang cửa khẩu khác.

Tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thí điểm; đề xuất phương án triển khai chính thức.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, triển khai kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử quốc gia của các nước ASEAN khác.