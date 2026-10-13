Kết nối viện – trường – doanh nghiệp: Thúc đẩy phát triển Công nghệ Sinh học

Nghi lễ công bố chính thức mạng lưới và ký kết MOU giữa các đơn vị thành viên.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN nhấn mạnh, với vai trò chủ trì Mạng lưới Đào tạo Nhân tài về Công nghệ 4.0 trong lĩnh vực Công nghệ sinh học công nghiệp và y sinh, Trường ĐHKHTN là cầu nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở y tế và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học.

PGS.TS Phạm Thế Hải, Trưởng Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN cho biết, công nghệ sinh học Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như thiếu hụt nhân lực trình độ cao, hạn chế về hạ tầng nghiên cứu hiện đại, năng lực nghiên cứu liên ngành và sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp. Mạng lưới hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Mạng lưới đã kết nối 22 đơn vị, bao gồm các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

- Khối các trường đại học và cơ sở đào tạo, nghiên cứu trực thuộc: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội; Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc, Đại học Thái Nguyên; Viện Khoa học Sức khỏe, Đại học VinUni; Viện Khoa học và Công nghệ Sức khỏe, Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Khối các viện nghiên cứu và đơn vị khoa học chuyên ngành: Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Công nghiệp Thực phẩm; Viện Khoa học Công nghệ Sinh học và Môi trường; Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế; Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

- Khối các bệnh viện và cơ sở y tế: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Bệnh viện Đa khoa Phương Đông; Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

- Khối doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ VIS; Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam; Công ty TNHH Dược HANVET; Công ty TNHH VOS Discovery; Tập đoàn Amano Enzyme (Nhật Bản); Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.

Bên cạnh Thỏa thuận hợp tác (MOU) ký kết giữa 22 đơn vị thành viên, Khoa Sinh học (Trường ĐHKHTN) đã chính thức trao đổi Thỏa thuận hợp tác (MOA) với Khoa Khoa học Sự sống và Kỹ thuật Sinh học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), tạo bản lề mở rộng hợp tác quốc tế. Sự kiện khẳng định vai trò nòng cốt của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN trong việc kết nối nguồn lực, rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm:

﻿