Kết nối việc làm trên nền tảng số

Hướng dẫn người lao động tra cứu thông tin tuyển dụng trên sàn việc làm số.

Chủ động hơn khi tìm việc

Thay vì phải tìm kiếm thông tin tuyển dụng qua nhiều nguồn hoặc phụ thuộc vào các đầu mối giới thiệu, NLĐ có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản có thể chủ động tìm việc trên hệ thống DOLAB-JICA qua website vieclamngoainuoc.dolab.gov.vn hoặc tải ứng dụng về điện thoại. Qua đó, họ có thể tra cứu việc làm theo ngành nghề, địa điểm, mức lương, xem thông tin tuyển dụng, lưu điều kiện tìm kiếm và trực tiếp nhắn tin với doanh nghiệp dịch vụ.

Hệ thống DOLAB-JICA thuộc Dự án “Hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cho NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, do Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản triển khai. Tại Tháng việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế tổ chức đầu tháng 9 vừa qua, hệ thống này được giới thiệu đến người lao động tham dự.

Chị Nguyễn Kiều Anh (phường Thuận Hóa), sau khi truy cập hệ thống chia sẻ: “Với hệ thống này, tôi có thể chủ động xem công việc nào phù hợp, mức lương, địa điểm làm việc và thông tin của đơn vị tuyển dụng ngay trên điện thoại. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi để lựa chọn công việc phù hợp trước khi quyết định đăng ký”.

Ông Inomata Iori, Cố vấn trưởng Dự án DOLAB-JICA cho biết, dự án bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2023. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận hơn 9.000 tài khoản truy cập. Tại Huế, từ tháng 2/2026, Dự án đã làm việc với Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế để phối hợp đưa ứng dụng đến gần hơn với NLĐ.

Không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho NLĐ nói chung, sàn việc làm số còn được điều chỉnh để người khuyết tật thuận lợi hơn khi tìm kiếm thông tin và tiếp cận việc làm.

Trên nền tảng Việc làm Huế tại vieclam.hue.gov.vn, mục “Việc làm cho người khuyết tật” đã được tích hợp riêng trong phần tìm kiếm việc làm. Người dùng có thể tra cứu vị trí tuyển dụng theo ngành nghề, địa bàn. Đồng thời, có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như đọc nội dung thành tiếng, thao tác bằng bàn phím và tùy chỉnh khả năng hiển thị để tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Đây là một trong những kết quả của dự án “Tăng cường tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm cho người khuyết tật thông qua các ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số phù hợp” do Liên minh châu Âu tài trợ, Tổ chức Federation Handicap International phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế triển khai.

Theo bà Hồ Thị Minh Nguyệt - Quản lý dự án, việc cải thiện nền tảng không chỉ là nâng cấp website mà quan trọng hơn là giúp người khuyết tật tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm thuận tiện, độc lập hơn.

Kéo gần cung - cầu lao động

TP. Huế hiện có trên 650 nghìn người trong lực lượng lao động. Mỗi năm, khoảng 10 nghìn người gia nhập hoặc quay trở lại thị trường lao động, trong khi số lao động mất việc, chuyển đổi nghề nghiệp dao động khoảng 9 nghìn người. Nhu cầu kết nối việc làm vì thế diễn ra thường xuyên.

Trong bối cảnh đó, sàn giao dịch việc làm số giúp NLĐ chủ động tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu của doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm của các phiên giao dịch trực tiếp. Doanh nghiệp cũng có thêm kênh để tiếp cận ứng viên, cập nhật nhu cầu tuyển dụng thường xuyên hơn.

Theo ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, cùng với các phiên giao dịch việc làm định kỳ ngày 5 và 20 hằng tháng, Trung tâm đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cập nhật thông tin thị trường lao động qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến, website và các công cụ số. Qua đó, NLĐ thuận lợi hơn trong tìm kiếm việc làm, doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn nhân lực. Đồng thời, các tính năng dành cho người khuyết tật cũng từng bước mở rộng khả năng tiếp cận sàn việc làm.

Tại lễ khai mạc Tháng việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố đầu tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong kết nối việc làm, tăng cường liên kết vùng và gắn với sàn giao dịch việc làm quốc gia; đồng thời chủ động cập nhật cung - cầu, dự báo nhu cầu nhân lực để nâng hiệu quả kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp.

“Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 18 nghìn lao động và đưa 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để sàn việc làm số thực sự phát huy hiệu quả, cần tiếp tục cập nhật dữ liệu, mở rộng doanh nghiệp tham gia và nâng khả năng tiếp cận của người lao động”, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.