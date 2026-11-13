Kết nối việc làm - Phát triển nguồn nhân lực - Đồng hành cùng doanh nghiệp

Thúc đẩy thị trường lao động phát triển bền vững

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động và các mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm giai đoạn 2026-2030, Ngày hội việc làm lần thứ II năm 2026 được chuẩn bị với quy mô lớn, tạo cầu nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp tuyển dụng và NLĐ, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Poster thông tin chính thức giới thiệu mục tiêu, thời gian, địa điểm và các phân khu hoạt động của Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau - Lần thứ II năm 2026.

Theo bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ngày hội việc làm là cầu nối trực tiếp thúc đẩy cung - cầu lao động, giúp NLĐ, học sinh, sinh viên tìm việc làm phù hợp với năng lực và nguyện vọng. Sự kiện còn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển chọn nhân lực chất lượng cao, thắt chặt liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm. Qua đó, ngày hội phát triển thị trường lao động bền vững, giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao nhận thức cộng đồng về các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cũng như đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 1 ngàn đại biểu và người tham dự tại lễ khai mạc diễn ra vào sáng 21/11, cùng từ 1-2 ngàn lượt NLĐ, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên xuyên suốt 3 ngày diễn ra.

Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026.

Điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày gồm Phân khu doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, công nghiệp phụ trợ, logistics và thương mại có nhu cầu tuyển dụng quy mô lớn); Phân khu doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài (cung cấp thông tin chính thống từ các đơn vị dịch vụ uy tín về thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Nga...); Phân khu đào tạo nghề và phái cử quốc tế (không gian kết nối trực tiếp với các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Lao động ngoài nước); cùng Phân khu điều hành và chuyển đổi số (phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp và khu vực trải nghiệm công nghệ kết nối số).

Để ngày hội mang lại hiệu quả thiết thực, công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn và tiết kiệm. Tại cấp cơ sở, công tác rà soát nhu cầu việc làm được chú trọng đặc biệt. Ông Lương Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường An Xuyên, cho biết: Địa phương đang tập trung rà soát kỹ lưỡng lực lượng chưa có việc làm, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người hưởng trợ cấp thất nghiệp và bộ đội xuất ngũ. Đồng thời, phường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm để cung cấp thông tin, danh sách và số lượng người lao động có nhu cầu, chung tay hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Chuỗi hoạt động kết nối phong phú

Bên cạnh Lễ khai mạc mang chủ đề "Kết nối việc làm - Phát triển nguồn nhân lực - Đồng hành cùng doanh nghiệp", ngày hội còn diễn ra chuỗi hoạt động chuyên sâu. Đối với hoạt động tư vấn, định hướng và nâng cao nhận thức chính sách, Ngày hội sẽ giới thiệu các chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài qua video, bản tin thị trường và các phiên giao dịch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức các phiên hỏi - đáp trực tiếp tại gian hàng.

Đoàn viên, thanh niên xã Khánh Lâm quét mã QR tra cứu thông tin tuyển dụng việc làm tại Phiên giao dịch việc làm.

Hoạt động tuyển dụng và phỏng vấn trực tiếp tại chỗ được diễn ra liên tục. Các doanh nghiệp công khai chi tiết nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, tiền lương, phúc lợi và cơ hội thăng tiến; đồng thời tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển trực tiếp và thông báo kết quả sơ bộ hoặc lịch hẹn vòng tiếp theo cho ứng viên.

Về phía đơn vị tuyển dụng, đại diện các doanh nghiệp cũng lên kế hoạch đồng hành cùng ngày hội. Ông Cao Chí Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamex Nhân lực cho biết: Đơn vị chủ động đăng ký nhu cầu, gửi thông tin tuyển dụng, chỉ tiêu cùng các chế độ đãi ngộ về Trung tâm Dịch vụ việc làm để tổng hợp. Đồng thời, công ty sẽ bố trí bộ phận nhân sự túc trực xuyên suốt 3 ngày diễn ra Ngày hội để trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, tư vấn và phỏng vấn sơ tuyển tại gian hàng. Đồng thời thực hiện báo cáo kết quả phỏng vấn và tiếp nhận hồ sơ về Trung tâm Dịch vụ việc làm vào cuối mỗi ngày để tổng hợp theo quy định.

Thông qua các Phiên giao dịch việc làm ở cơ sở, người lao động được giới thiệu về sự kiện Ngày hội việc làm lần thứ 2.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, cho biết: Điểm nhấn của ngày hội lần này là việc kết nối cung - cầu và đẩy mạnh chuyển đổi số. Theo đó Trung tâm Dịch vụ việc làm đóng vai trò hạt nhân kết nối NLĐ với doanh nghiệp, gắn kết doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề, đồng thời thu thập dữ liệu thị trường lao động. Đặc biệt, sự kiện thúc đẩy chuyển đổi số bằng cách hướng dẫn doanh nghiệp quản lý tuyển dụng trên Website, Fanpage, Zalo OA và hỗ trợ người lao động tạo hồ sơ trực tuyến, tra cứu việc làm qua ứng dụng trợ lý ảo AI.

Với sự tích hợp “đa mục tiêu” gồm kết nối việc làm, tư vấn chính sách, hỗ trợ đào tạo nghề và cung cấp thông tin thị trường lao động, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 được kỳ vọng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, đồng thời tạo đà thúc đẩy công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.