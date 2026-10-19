Kết nối việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân Quốc Oai

Đa dạng cơ hội việc làm

Với sự phối hợp của Sở Nội vụ Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và UBND các xã Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cụm Quốc Oai năm 2026 đã kết nối các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo với người lao động thông qua 2.040 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động. Mức thu nhập được giới thiệu dao động từ 7 - 32 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và yêu cầu công việc.

Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cụm Quốc Oai năm 2026. Ảnh: Bích Liên

Trong đó, nhóm công nhân sản xuất, công nhân phổ thông có 778 chỉ tiêu; nhân viên kinh doanh, kế toán, hành chính – nhân sự có 55 chỉ tiêu; kỹ thuật viên cơ khí, vận hành máy có 62 chỉ tiêu; các vị trí khác có 1.145 chỉ tiêu. Người lao động được trực tiếp tìm hiểu yêu cầu công việc, chế độ đãi ngộ, tham gia phỏng vấn và lựa chọn vị trí phù hợp với năng lực.

Đại diện Công ty Sản xuất và Thương mại ONE Tech Việt Nam cho biết, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự khối cơ khí, sản xuất, văn phòng và lao động vào đào tạo nghề có hưởng lương. Thu nhập được giới thiệu ở mức 15-20 triệu đồng/tháng đối với khối văn phòng, 13-15 triệu đồng/tháng với lao động phổ thông, 20-25 triệu đồng/tháng đối với lái xe và 14-18 triệu đồng/tháng với thợ cơ khí hưởng lương theo sản phẩm.

Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, những cơ sở phát triển từ ngành nghề truyền thống tại địa phương cũng có nhu cầu bổ sung nhân lực. Ông Dương Đình Khôi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xuất nhập khẩu Dương Kiên, cho biết doanh nghiệp xuất phát từ làng nghề miến dong xã Hưng Đạo, có sản phẩm đạt OCOP 5 sao. Trước đây, sản xuất còn nhỏ lẻ nên nhu cầu lao động chưa lớn; hiện nay, dù đã ứng dụng máy móc, doanh nghiệp vẫn cần nhân lực trực tiếp để duy trì và phát triển sản xuất.

Theo ông Dương Đình Khôi, hoạt động kết nối việc làm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận người lao động, tìm kiếm nhân sự đáp ứng yêu cầu thực tế. Đây cũng là cơ hội để người dân địa phương tìm việc gần nơi sinh sống, từng bước nâng cao thu nhập.

Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Ngô Văn Hùng nhấn mạnh, việc làm không chỉ tạo thu nhập mà còn là nền tảng xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống cho mỗi người, mỗi gia đình. Với doanh nghiệp, nguồn nhân lực phù hợp góp phần nâng cao năng suất và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Gắn tuyển dụng với đào tạo, phát triển sinh kế

Bên cạnh kết nối tuyển dụng trực tiếp, chương trình đã tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 150 học sinh các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc bốn xã. Qua đó, học sinh có thêm thông tin về nhu cầu nhân lực, xu hướng nghề nghiệp và yêu cầu tuyển dụng, làm cơ sở lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp.

Bên cạnh hướng nghiệp, chương trình đã tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 150 học sinh. Ảnh: Bích Liên

Việc đưa thông tin thị trường lao động đến gần học sinh góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Qua đó, người trẻ có điều kiện chuẩn bị kỹ năng sớm hơn, nâng cao khả năng tìm việc sau khi hoàn thành chương trình học.

Cùng với tư vấn trực tiếp, người lao động được hướng dẫn tiếp cận Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội để chủ động tìm kiếm, cập nhật thông tin tuyển dụng trên nền tảng số. Đây là giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận việc làm, giúp người dân tiếp tục tìm hiểu cơ hội sau chương trình.

Đáng chú ý, 20 hợp đồng vay vốn giải quyết việc làm đã được trao cho các hộ dân thuộc bốn xã Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú và Phú Cát. Nguồn vốn chính sách góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm và cải thiện thu nhập. Nếu tuyển dụng mở ra cơ hội làm việc tại doanh nghiệp, hỗ trợ vốn tạo thêm điều kiện để người dân chủ động phát triển sinh kế theo khả năng.

Theo Kế hoạch số 15 ngày 10-1-2026 của UBND thành phố Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho khoảng 171.000 lao động trong năm 2026; tỷ lệ lao động qua đào tạo phấn đấu đạt 75,8%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%. Những mục tiêu này đặt ra yêu cầu kết nối việc làm phải đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, các xã Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú và Phú Cát có tiềm năng phát triển kinh tế, lợi thế về quỹ đất và giao thông kết nối. Cùng với quá trình đô thị hóa và việc triển khai các dự án như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, nâng cấp các tuyến đường tỉnh 421A, 421B, nhu cầu tuyển dụng lao động được dự báo tiếp tục gia tăng.

Để cơ hội tuyển dụng chuyển thành việc làm thực chất, cần duy trì phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; đồng thời theo dõi kết quả sau tư vấn, tuyển dụng, cung cấp minh bạch thông tin về thu nhập và điều kiện làm việc. Về phía người lao động, chủ động học nghề, nâng cao kỹ năng và tìm hiểu nhu cầu thị trường là yếu tố quan trọng để lựa chọn công việc phù hợp, phát triển sinh kế ổn định.

Kết nối cung – cầu lao động vì thế không chỉ dừng ở việc tìm kiếm nhân sự trước mắt, mà còn góp phần tạo nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.