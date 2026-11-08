Kết nối việc làm để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp

Khoảng hơn 1.000 người lao động, thanh niên, học sinh trên địa bàn xã Mao Điền và các khu vực lân cận đã đến tìm kiếm thông tin và cơ hội việc làm tại ngày hội.

Ngày hội thu hút 45 doanh nghiệp và 1 trường cao đẳng tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp với 192 vị trí việc làm và 5.298 việc làm trống. Trong đó, có 22 doanh nghiệp FDI, 23 doanh nghiệp ngoài nhà nước. Lĩnh vực tuyển dụng tập trung vào các ngành nghề điện, điện tử, dệt may, giầy da, cơ khí, xây dựng…

Ngày hội cũng thu hút khoảng 1.000 lao động địa phương và các khu vực lân cận tham gia.

Các hoạt động chính trong chương trình gồm: Tuyển dụng trực tiếp tại gian hàng; tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp và cung cấp thông tin thị trường lao động; tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề; hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động tạo tài khoản, cập nhật thông tin, đăng tải nhu cầu tuyển dụng, tìm kiếm việc làm và ứng tuyển trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng Tăng Tiến Sơn cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng đang kéo theo nhu cầu lao động tăng cao, đây là tín hiệu tích cực nhưng cũng đặt ra một thách thức lớn, đó là thiếu hụt lao động có kỹ năng, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi số, kinh tế xanh. Thời gian qua, Trung tâm đã đổi mới phương thức tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm; mở rộng mạng lưới kết nối doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giao dịch việc giúp người lao động có thêm cơ hội ổn định việc làm và thích ứng với thị trường.

Bí thư Đảng ủy xã Mao Điền Phan Nhật Thanh (thứ 2 từ phải sang) trao đổi công tác phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp có tuyển dụng lao động tại ngày hội.

Với chủ đề “Kết nối việc làm - Chuyển đổi số công nghiệp - Hướng tới sản xuất xanh”, Ban tổ chức mong muốn tăng cường kết nối cung - cầu lao động, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp và giúp người lao động tìm được việc làm ổn định trong bối cảnh thị trường lao động đang chuyển dịch mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng lao động ngày càng tăng, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất công nghệ, logistics và dịch vụ.

Anh Nguyễn Quý Duy, cựu sinh viên chuyên ngành điện tử (Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên) cho biết, tham gia Ngày hội giúp cho anh có nhiều thông tin, cơ hội công việc mới và cũng nắm được yêu cầu thị trường lao động hiện nay đòi hỏi người lao động cần tiếp tục trau dồi phát triển kiến thức và kỹ năng AI để bắt nhịp xu thế.

Về phía doanh nghiệp, ông Zhu Qi Dong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ điện An Lai Việt Nam cho rằng, chuyển đổi số và sản xuất xanh đã trở thành xu hướng tất yếu, là yêu cầu quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp không chỉ cần đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, tự động hóa quy trình sản xuất mà còn phải chú trọng yếu tố con người. Tham gia Ngày hội việc làm, doanh nghiệp xác định luôn sẵn sàng tiếp nhận, đào tạo và bồi dưỡng những lao động trẻ có năng lực, nhiệt huyết, mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, bà Trần Thị Lan Hương, Giám đốc hành chính nhân sự của Công ty Trách nhiệm hữu hạn HAID Hải Dương (Khu công nghiệp Đại An mở rộng) chia sẻ: "Chúng tôi mong tuyển được lao động làm ở vị trí tại phòng điều khiển, vị trí PLC, vị trí tạo hạt, cơ khí cơ điện… Các vị trí đó cần chuyên môn cao, học các chuyên ngành tự động hóa và có mức thu nhập rất cao, có thể lên đến 30 triệu đồng/tháng”.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng Bùi Quốc Trình phát biểu tại chương trình khai mạc ngày hội.

Đánh giá cao chủ đề ngày hội việc làm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng Bùi Quốc Trình đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tiếp tục cung cấp những thông tin chính xác nhất về thị trường lao động, duy trì kết nối với các chủ sử dụng lao động và tạo nhiều kênh để hỗ trợ người lao động tìm việc làm. Đồng thời, đề nghị xã Mao Điền cần giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội để người lao động ngoại tỉnh yên tâm đến sinh sống và làm việc trên địa bàn; doanh nghiệp quan tâm ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất lao động và người lao động tiếp tục nâng cao trình độ tay nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tuyển dụng.

Theo Chủ tịch UBND xã Mao Điền Trần Xuân Kiều, địa phương có 4 khu công nghiệp đóng trên địa bàn với lực lượng lao động lớn, vì thế, Ngày hội có ý nghĩa rất thiết thực với doanh nghiệp và người lao động. Thời gian tới, địa phương sẽ luôn đồng hành tổ chức Ngày hội việc làm và giúp người lao động, thanh niên, học sinh, sinh viên nắm bắt các thông tin về thị trường lao động, tiếp cận doanh nghiệp, tìm việc làm phù hợp.