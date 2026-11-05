Kết nối việc làm cho người tái hòa nhập

Nội dung của phiên giao dịch là: Tổ chức tư vấn, cung cấp thông tin và trao đổi trực tiếp giữa người tái hòa nhập cộng đồng, người lao động với Trung tâm Dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng về việc làm, học nghề, chính sách hỗ trợ việc làm; chú trọng tạo cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp, giúp người tham gia ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đối với người tái hòa nhập cộng đồng và người lao động, tập trung vào các nội dung: Đánh giá nhu cầu và năng lực, thông tin nghề nghiệp và việc làm, thông tin thị trường lao động, kỹ năng tìm việc, kết nối và hỗ trợ việc làm.

Phiên giao dịch việc làm được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại xã Sông Ray và trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom. Trung tâm bố trí khu vực tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng, tiếp nhận nhu cầu tìm việc, giới thiệu việc làm và kết nối phỏng vấn trực tiếp giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng.

Người tái hòa nhập cộng đồng sẽ có khu vực tiếp đón, tư vấn riêng để tìm hiểu nhu cầu, năng lực và điều kiện cá nhân, sau đó được giới thiệu vị trí việc làm phù hợp; kết nối, trao đổi với doanh nghiệp. Tiếp đó, người tìm việc được phỏng vấn trực tiếp, ghi nhận kết quả và sẽ tiếp tục được hỗ trợ sau phiên giao dịch.