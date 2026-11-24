Cần tập trung kết nối nguồn lực lao động chất lượng cao trong bối cảnh phát triển số mạnh như hiện nay. (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, thị trường lao động hiện vẫn tồn tại một nghịch lý đáng chú ý: trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và giữ chân nhân sự phù hợp, một bộ phận không nhỏ lao động trẻ lại đang đứng ngoài thị trường việc làm.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý III/2026 ghi nhận khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập và không tham gia đào tạo. Điều này phản ánh những khoảng trống trong quá trình chuyển tiếp từ giáo dục sang việc làm đồng thời cho thấy dư địa lớn để khai thác hiệu quả hơn nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thu Trang. (Ảnh: Manpower Việt Nam)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc thương hiệu Manpower, Manpower Việt Nam cung cấp một góc nhìn phân tích về những nguyên nhân và giải pháp để giải bài toán nghịch lý này, đồng thời cung cấp những góc nhìn từ quốc tế với việc giải quyết thực trạng “thiếu lao động có kỹ năng, thừa thanh niên 3 không” (không có việc làm, không tham gia học tập, không tham gia đào tạo) như hiện nay.

Theo “Khảo sát xu hướng tuyển dụng của ManpowerGroup 2026, 20% doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia khảo sát ghi nhận mức độ tuyển dụng nhân sự mới vào nghề đã giảm so với năm 2025.

Những lý do chính được các doanh nghiệp này đưa ra là do: áp lực chi phí (khiến doanh nghiệp cần ứng viên có khả năng bắt nhịp nhanh với công việc; sự gia tăng của tự động hóa/AI làm giảm số vị trí phù hợp nhân sự mới vào nghề; và ứng viên trẻ thiếu kinh nghiệm cần thiết. Điều này phần nào hạn chế cơ hội việc làm đầu tiên, khiến người trẻ khó có được cơ hội đầu tiên để tích lũy kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp.

Thực tiễn hiện nay cho thấy, nhiều chương trình (cả khu vực công và doanh nghiệp) chủ yếu tập trung vào đào tạo kỹ năng ban đầu hoặc giới thiệu việc làm, nhưng chưa theo sát người lao động trong giai đoạn hòa nhập và duy trì việc làm. Điều này khiến không ít lao động dù đã được đào tạo và tìm được việc vẫn gặp khó khăn trong việc thích nghi và gắn bó lâu dài với công việc.

Từ góc độ doanh nghiệp, để khắc phục hiện tượng trên, Manpower đề xuất 3 nhóm giải pháp chính, đó là: nâng cao chất lượng hướng nghiệp và giáo dục từ sớm, tăng cường các chương trình trải nghiệm nghề nghiệp thực tế hơn, kết nối nhà trường với thị trường lao động; mở rộng khả năng tiếp cận cơ hội học tập, đào tạo và việc làm cho tất cả các nhóm, áp dụng chiến lược DEIB (đa dạng-công bằng-hòa nhập-gắn kết; tăng cường kết nối giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang tìm giải pháp để giải quyết tình trạng “3 không ở người trẻ” hoặc vấn đề không việc làm ở người trẻ. Theo đó, Việt Nam có thể tham khảo một số kinh nghiệm, đơn cử như các chương trình dài hạn, hỗ trợ xuyên suốt thay vì đào tạo 1 lần của Liên minh châu Âu (EU) như: Erasmus+ (được thực hiện từ 1987 đến nay), với nhiều hoạt động đa dạng, trong đó cho phép sinh viên du học hoặc thực tập tại một quốc gia châu Âu khác từ 2 đến 12 tháng trong mỗi bậc học; European Solidarity Corps (ESC), chương trình tạo cơ hội cho thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện và dự án cộng đồng, qua đó tích lũy kinh nghiệm, phát triển kỹ năng và tăng cường sự tự tin; ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) là sáng kiến được EU đánh giá cao dành riêng cho thanh niên NEET dễ bị tổn thương, kết hợp đào tạo, trải nghiệm làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ tái hòa nhập sau khi trở về…

Song song là mô hình đến từ Hàn Quốc với chương trình “Youth New Deal” đào tạo chuyên môn, phát triển kỹ năng, hỗ trợ thanh niên tìm việc làm và khôi phục động lực làm việc hay một số mô hình đến từ Vương quốc Anh gồm Jobs Guarantee (Bảo đảm việc làm); RONI (Risk of NEET Indicator), phòng ngừa từ sớm…

Như khẳng định của bà Thu Trang, kết nối việc làm bền vững không dừng ở việc giúp người lao động tìm được công việc đầu tiên. Đó còn là sự đồng hành lâu dài để họ thích nghi, được trao cơ hội phát triển, theo kịp quá trình chuyển đổi và không bị bỏ lại phía sau.