Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11. (Nguồn: BNG)

Các Hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 năm nay có chủ đề “Kết nối CLMV – Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”. Trong khi đó, Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 nêu bật chủ điểm “Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”.

Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam sẽ phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm trong xây dựng chương trình nghị sự, thúc đẩy đồng thuận, đề xuất các sáng kiến hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của các nước thành viên.

Đồng lòng kiến tạo tương lai

“Từ khóa” của Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 là “kết nối” khi các thành viên tập trung thảo luận việc tăng cường kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực; tập trung vào kết nối cơ sở hạ tầng và logistics, thương mại và chuỗi cung ứng, con người và môi trường; huy động hiệu quả các nguồn lực nhằm tạo đột phá trong hợp tác.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, chuỗi cung ứng và phương thức liên kết kinh tế không ngừng thay đổi, tăng cường kết nối là điều kiện quan trọng để các nước phát huy lợi thế bổ trợ, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng, chống chịu trước những biến động bên ngoài. Kết nối không chỉ giới hạn ở hạ tầng giao thông mà cần được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, thể chế, công nghệ và con người.

Vì vậy, việc lựa chọn “kết nối” làm chủ điểm xuyên suốt của Hội nghị cấp cao CLMV lần này có ý nghĩa chiến lược và đáp ứng yêu cầu phát triển của tiểu vùng Mekong trong giai đoạn mới.

Được thành lập năm 2004, cơ chế hợp tác CLMV gồm bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực. Những năm qua, cơ chế hợp tác đã góp phần tạo thuận lợi cho thương mại - đầu tư nội khối, thúc đẩy phát triển du lịch, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân, tăng cường tiếng nói chung trong hợp tác với các đối tác, củng cố lòng tin và đối thoại giữa các nước Mekong trong giải quyết những thách thức chung.

Sự đồng lòng bền bỉ gieo mầm cho những trái ngọt trên “mảnh đất” tiểu vùng Mekong, trong giai đoạn 2000-2024, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người của các nước CLMV đạt trung bình 10%/năm, cao hơn mức 6,3%/năm của ASEAN-6.

Năm 2025, kim ngạch thương mại của bốn nước CLMV với thế giới đạt khoảng 1.040,7 tỷ USD, chiếm 23,8% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN với thế giới, tăng nhẹ so với mức 23% của năm 2024. Các nước CLMV tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 30,5 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2024.

Được thành lập năm 2004, cơ chế hợp tác CLMV gồm bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. (Ảnh: Anh Tuấn)

Đặc biệt, trên con đường phía trước, nỗ lực hợp tác của các nước CLMV luôn nhận được sự song hành từ ASEAN. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã đưa hợp tác tiểu vùng, trong đó có hợp tác tiểu vùng Mekong, trở thành một trong những trụ cột ưu tiên của Tầm nhìn ASEAN 2045 được thông qua năm 2025. Đây là bước chuyển chiến lược, thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của ASEAN đối với việc hỗ trợ hợp tác CLMV.

Những tiến bộ về phát triển kinh tế và hội nhập của CLMV, cùng các chương trình hỗ trợ thiết thực của Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI), phản ánh nỗ lực chung của ASEAN trong xây dựng một Cộng đồng gắn kết, bao trùm, không để bất kỳ thành viên nào bị bỏ lại phía sau.

Hướng tới ACMECS thông minh và bền vững

Trong bối cảnh hiện nay, hợp tác ACMECS cũng hướng đến một giai đoạn phát triển mới, Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 cho thấy rõ mong mỏi đó thông qua việc đặt ra chủ điểm “hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”.

Hội nghị tập trung rà soát tình hình hợp tác ACMECS, trao đổi về định hướng hợp tác trong tương lai và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.

Được thành lập năm 2003, ACMECS là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất quy tụ cả 5 nước Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hợp tác ACMECS từng bước được thể chế hóa nhằm điều phối hợp tác hiệu quả hơn và nâng cao nhận thức về hợp tác ACMECS thông qua việc thành lập Ban Thư ký ACMECS lâm thời, đặt tại Bộ Ngoại giao Thái Lan và hợp tác với Viện Mekong, đồng thời xây dựng logo ACMECS.

Các nước thành viên đang tiến hành thủ tục thành lập Quỹ Phát triển ACMECS nhằm bảo đảm tính tự chủ về nguồn lực nội khối, đồng thời huy động nguồn lực từ các đối tác phát triển để triển khai các dự án ưu tiên. Tất cả các nước thành viên đã cam kết đóng góp cho Quỹ. Các thành viên ACMECS bước đầu phối hợp tiếng nói chung trong hợp tác với các đối tác phát triển, nỗ lực thu hút nguồn lực từ nhiều đối tác quan trọng như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ đã tài trợ cho một số dự án.

Tuyên bố Bangkok và Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn 2019-2023, được thông qua năm 2018, xác định ba trụ cột hợp tác chính: Thứ nhất, tăng cường kết nối hạ tầng cứng thông qua phát triển vận tải đa phương thức, hạ tầng kết nối điện tử và năng lượng. Thứ hai, thúc đẩy kết nối hạ tầng mềm thông qua tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư và tài chính. Thứ ba, phát triển kinh tế thông minh và đầu tư bền vững thông qua phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác về môi trường và quản lý nguồn nước.

Tuyên bố Phnom Penh năm 2020 tiếp tục cụ thể hóa hợp tác ACMECS với các nội dung về điều khoản tham chiếu của Quỹ Phát triển ACMECS, cơ chế làm việc của các Ủy ban điều phối ACMECS và danh sách 30 dự án ưu tiên.

Việt Nam chủ động, trách nhiệm trong hợp tác tiểu vùng

Với vai trò thành viên tích cực, chủ động và trách nhiệm, Việt Nam không chỉ thúc đẩy hợp tác CLMV, ACMECS trên những lĩnh vực thiết thực, mà còn góp phần tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, củng cố tiếng nói chung của các nước Mekong và mở rộng nguồn lực hợp tác với các đối tác.

Việt Nam coi trọng cơ chế hợp tác CLMV, tích cực đóng góp vào tăng cường phối hợp và thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mekong. Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 4 (2008) và lần thứ 8 (2016) tại Hà Nội, với nhiều nội dung hợp tác quan trọng được thông qua. Tại Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 11 tổ chức tại Trung Quốc năm 2024, Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ các chương trình học bổng trong khuôn khổ hợp tác CLMV.

Bên cạnh giáo dục và đào tạo, Việt Nam còn tạo điều kiện để doanh nghiệp các nước tham gia các hội chợ quốc tế về thương mại, công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam và các hội chợ thương mại Việt Nam tại Lào, Campuchia, Myanmar, góp phần thúc đẩy giao lưu, kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế giữa các nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng thông tin tại Họp báo quốc tế giới thiệu Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS). (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trong khuôn khổ ACMECS, Việt Nam tích cực thúc đẩy phối hợp xây dựng quan điểm và tiếng nói chung của các nước Mekong trong hợp tác với các đối tác, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác phát triển nhằm đa dạng hóa nguồn lực. Việt Nam chủ động tham gia, đóng góp vào định hướng hợp tác ACMECS thông qua việc thúc đẩy những lĩnh vực phù hợp với lợi ích và nhu cầu chung của các nước tiểu vùng, trong đó nổi bật là việc đưa vấn đề nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên hợp tác và thành lập Nhóm công tác về môi trường nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong bảo vệ nguồn nước sông Mekong.

Việt Nam cũng đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 11/2008 và lần thứ 7 tại Hà Nội vào tháng 10/2016, với nhiều kết quả thực chất. Những đóng góp đó cùng với việc chủ động tham gia điều phối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy sáng kiến và tăng cường phối hợp với các đối tác phát triển thể hiện vai trò của Việt Nam trong củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực hội nhập và tạo động lực phát triển chung cho khu vực.

Như vậy, với vai trò tích cực của nước Chủ nhà cùng quyết tâm chính trị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước thành viên, chủ điểm “kết nối” của Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 sẽ không chỉ dừng lại ở định hướng mà sẽ từng bước được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho các quốc gia và người dân trong toàn tiểu vùng.