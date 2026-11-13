Kết nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc qua nghề làm giấy Hanji và giấy Dó

​Ngày 13.11, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Nghề làm giấy Hanji của Hàn Quốc và giấy Dó của Việt Nam: Bảo tồn, diễn giải và đối thoại văn hóa” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao, văn hóa, cùng đông đảo nhà khoa học, cán bộ bảo tàng và nghệ nhân hai nước.