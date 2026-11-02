Kết nối văn hóa, nguồn lực và cộng đồng người Việt tại châu Âu

Mở rộng không gian văn hóa Việt ở nước ngoài

Phát biểu tại Lễ khai mạc “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu năm 2026”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, đánh giá việc tổ chức Ngày hội tại châu Âu có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tăng cường sự gắn bó của cộng đồng người Việt tại châu Âu với quê hương, đất nước và các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới.

Đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đến thăm Trung tâm Tiếng Việt Sapa tại Cộng hòa Séc. Ảnh: UBNNVNVNONN

Bà Hà Thị Nga mong muốn kiều bào tại châu Âu tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, tăng cường kết nối và phát huy vai trò của các hội đoàn trong công tác đối ngoại nhân dân, hội nhập với xã hội sở tại, gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc tới thế hệ trẻ. Đồng thời, bà khuyến khích cộng đồng phát huy trí tuệ, nguồn lực, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của quê hương.

Theo ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Trưởng ban Tổ chức, Ngày hội còn là cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế về âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, áo dài, ẩm thực Việt Nam, qua đó tăng cường liên kết và nâng cao vị thế cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Trao đổi với báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao công tác tổ chức, đồng thời bày tỏ tin tưởng mô hình Ngày hội Đại đoàn kết sẽ tiếp tục được nhân rộng tại nhiều thành phố, quốc gia ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Theo ông, tinh thần đoàn kết trong đa dạng sẽ tạo thêm sức mạnh để cộng đồng phát triển, gìn giữ bản sắc văn hóa, khẳng định vị thế và nhận được sự tôn trọng của xã hội sở tại.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tại châu Âu, Đoàn đã tham dự Đại hội đại biểu lần thứ ba Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung gồm 9 chương, 28 điều; quyết định đổi tên tổ chức từ “Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu” thành “Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu”; đồng thời bầu Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các ban chuyên môn. Ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu lần thứ ba Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: UBNNVNVNONN

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu đặt mục tiêu tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam, tổ chức hội đoàn và chính quyền sở tại, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập thành công và ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội sở tại.

Chúc mừng thành công của Đại hội, ông Nguyễn Trung Kiên kỳ vọng, tổ chức tiếp tục chăm lo đời sống cộng đồng, củng cố hệ thống hội đoàn, đồng thời đẩy mạnh kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nhân và thế hệ trẻ gốc Việt. Qua đó, khuyến khích cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tri thức, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa các mô hình phát triển hiệu quả về đóng góp cho trong nước.

Chắp cánh cho tiếng Việt nơi đất khách

Trong chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm Trung tâm Tiếng Việt Sapa tại Cộng hòa Séc, gặp gỡ bà Lê Hồng Nhung, Trưởng ban Giáo dục Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm, cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Thông tin với Đoàn, bà Lê Hồng Nhung cho biết, Trung tâm Tiếng Việt Sapa là một trong 7 trung tâm tiếng Việt có tiếng tại Cộng hòa Séc. Hiện Ban Giáo dục Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng một số giáo viên đang xúc tiến biên soạn bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy tiếng Việt song ngữ Việt - Séc, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu của con em kiều bào.

Đánh giá cao nỗ lực bền bỉ của đội ngũ giáo viên trung tâm, ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh ý nghĩa lâu dài của công tác bảo tồn và phát huy tiếng Việt ở nước ngoài; đồng thời khẳng định Ủy ban sẽ tiếp tục hỗ trợ sách, tài liệu cũng như các hoạt động giảng dạy tiếng Việt trong phạm vi điều kiện cho phép.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng sách tiếng Việt cho Trung tâm Tiếng Việt Sapa, góp phần bổ sung nguồn học liệu và khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt tại châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã gặp gỡ và làm việc với Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.

Đoàn đã gặp gỡ và làm việc với Liên hiệp các Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: UBNNVNVNONN

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu Nguyễn Thái Ngọc chia sẻ, tổ chức đã không ngừng phát triển về số lượng thành viên, trở thành diễn đàn để doanh nghiệp người Việt trong khu vực kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình kinh doanh thành công và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên trân trọng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đối với sự phát triển của cộng đồng và quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

Chia sẻ với những trăn trở của doanh nghiệp kiều bào về việc chuyển giao hoạt động kinh doanh cho thế hệ kế tiếp, ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ kết nối và phối hợp triển khai các công việc cụ thể, hướng tới Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu năm 2027.

Chủ nhiệm Ủy ban cũng trân trọng mời kiều bào về tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12-2026.