Công trình có chiều dài gần 8 km, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian đô thị tại địa phương.

Nằm ở khu vực phía Tây thành phố Quảng Ninh với diện tích 138,7 km² và quy mô dân số trên 21.800 người, phường Bình Khê sở hữu không gian phát triển rộng lớn cùng nhiều tiềm năng đan xen giữa công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên rừng và hệ thống di sản văn hóa - tâm linh đặc sắc. Địa phương nằm ở vị trí giao thoa giữa các trục động lực kết nối khu vực thành phố Đông Triều (cũ) với các khu vực trung tâm của Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương cũ ( nay là thành phố Hải Phòng); đồng thời tiếp giáp các phường Yên Tử, An Sinh, Đông Triều, Mạo Khê, Hoàng Quế và thành phố Bắc Ninh.

Non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh), một biểu tượng vĩnh cửu của Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tuyến đường trung tâm từ cầu La qua trụ sở phường đến cầu Dộc Lùn có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm phường với đường tỉnh 327 và mạng lưới giao thông liên vùng. Việc nâng cấp tuyến đường không chỉ giải quyết triệt để tình trạng mặt đường xuống cấp, lún võng, nứt vỡ hay hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, mà còn tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái và kết nối tuyến du lịch tâm linh Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Dự án thuộc công trình giao thông cấp III, nhóm B, do UBND phường Bình Khê phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng, giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Bình Khê làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài khoảng 7,95 km (tuyến chính dài khoảng 6,95 km từ Cầu La đến cầu Dộc Lùn và tuyến nhánh dài khoảng 1,0 km từ ngã 3 Nông trường kết nối vào hồ Quán Vuông).

Một góc chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: Việt Hùng – TTXVN

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 với vận tốc 60 km/h. Đoạn qua khu đông dân cư có bề rộng mặt đường 8,5 m, vỉa hè lát đá rộng từ 2–5 m mỗi bên cùng hệ thống hạ ngầm điện chiếu sáng LED (đoạn từ Cầu La đến cống Cao), thoát nước và cây xanh đồng bộ. Đoạn ngoài khu đông dân cư có mặt đường rộng 8,0 m, lề đường rộng 0,5 m mỗi bên và toàn bộ tuyến được rải bê tông nhựa nóng dày 7 cm.

Khẳng định ý nghĩa chiến lược của công trình, ông Phạm Đình Huỳnh, Chủ tịch UBND phường Bình Khê chia sẻ: Việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường trung tâm không chỉ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch mà quan trọng hơn là tạo ra một điểm kết nối mới để mở ra không gian phát triển mới, khai thông các nguồn lực cho địa phương. Từ tuyến đường này, Bình Khê không chỉ kết nối với đường tỉnh 327 và các khu vực lân cận, mà còn kết nối các không gian phát triển, kết nối tiềm năng với cơ hội để đưa phường từng bước trở thành đô thị động lực kiểu mẫu của thành phố Quảng Ninh.

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04/11/2025 19:12

Chị Phạm Thị Thúy, người dân khu Trại Mới A, phường Bình Khê cho biết: Tuyến đường trung tâm trước đây xuống cấp, mùa khô bụi bẩn, mùa mưa lầy lội khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con gặp nhiều khó khăn. Thấy dự án chính thức khởi công, người dân trong khu rất vui mừng và tin tưởng tuyến đường mới hoàn thành sẽ rộng rãi, an toàn, giúp diện mạo quê hương thêm khang trang và tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo kế hoạch, dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trung tâm phường Bình Khê dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2027.