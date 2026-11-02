Kết nối từ sàn giao dịch việc làm

Người dân được tư vấn, giới thiệu việc làm tại phiên giao dịch việc làm phường Kỳ Lừa

Sàn giao dịch việc làm là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, giúp kết nối nhu cầu tìm việc với nhu cầu tuyển dụng. Tại Lạng Sơn, hoạt động này được triển khai thông qua các phiên giao dịch trực tiếp và nền tảng trực tuyến.

Ông Vi Hoài Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết: Sàn giao dịch việc làm trực tuyến giúp người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng nhanh chóng, thuận tiện; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng phạm vi tìm kiếm, tuyển dụng nhân lực. Việc kết nối trên nền tảng này góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả hai bên. Đặc biệt, thông tin việc làm được cập nhật theo thời gian thực, có độ tin cậy cao, giúp người lao động chủ động tìm hiểu, lựa chọn công việc phù hợp, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình tuyển dụng.

Từ khi đi vào hoạt động, sàn giao dịch việc làm trực tuyến tỉnh đã thu hút 114 doanh nghiệp, 9.378 người tìm việc và 34 cơ sở đào tạo tham gia, với 31 vị trí việc làm. Cùng với hình thức trực tuyến, các phiên giao dịch trực tiếp tiếp tục được duy trì, tạo điều kiện để người lao động và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức 68 phiên giao dịch và ngày hội việc làm, gồm 29 phiên tại sàn giao dịch việc làm, 4 phiên trực tuyến kết nối với các tỉnh, thành phố phía Bắc và 35 phiên giao dịch, ngày hội việc làm tại các địa bàn.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.607 lượt người lao động đăng ký tìm việc, tăng 115,7% so với cùng kỳ năm 2025; 673 người được giới thiệu và có việc làm, tăng 16,63%. Những kết quả này cho thấy các hình thức giao dịch việc làm đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, tăng cường kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu tìm việc và tuyển dụng trên địa bàn.

Bà Phan Thị Hường, đại diện bộ phận tuyển dụng Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons, Hà Nội cho biết: Công ty có nhu cầu tuyển dụng khoảng 10.000 vị trí việc làm, trong đó có công nhân cơ hữu, lao động phổ thông và một số vị trí khác. Tham gia phiên giao dịch việc làm tại phường Kỳ Lừa hồi tháng 10 vừa qua giúp công ty tiếp cận được nhiều người lao động hơn, đồng thời, người lao động có thể trực tiếp liên hệ, trao đổi và phỏng vấn, qua đó giúp hai bên tìm hiểu nhu cầu của nhau và tăng cơ hội tuyển dụng, tìm việc phù hợp.

Việc duy trì các sàn giao dịch trực tiếp kết hợp với sàn giao dịch việc làm trực tuyến đang mở rộng phương thức kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Mỗi hình thức có những ưu thế riêng, cùng hướng đến mục tiêu giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.