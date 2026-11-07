Kết nối truyền thông Việt - Trung, mở rộng hợp tác trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Quang cảnh Lễ Khai mạc Khóa tập huấn ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và truyền thông mới tại Trung Quốc

Khẳng định vai trò của phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông

Phát biểu tại Lễ khai mạc,Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc Yang Yong cho biết lĩnh vực phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông nghe nhìn đóng vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý, tăng cường sự hiểu biết, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Khóa tập huấn lần này là hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển và tăng cường hợp tác sâu rộng giữa ngành phát thanh, truyền hình và truyền thông nghe nhìn của Việt Nam và Trung Quốc.

Theo ông Yang Yong, những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ truyền hình độ phân giải cao và công nghệ sản xuất chương trình bằng hình ảnh ảo đang được ứng dụng sâu rộng trong toàn bộ quy trình sản xuất và truyền tải nội dung.

Truyền thông trực tuyến ngày càng trở thành một nền tảng quan trọng giúp người dân các quốc gia tiếp cận thông tin và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, lĩnh vực phát thanh và truyền hình của Việt Nam không ngừng đạt được những thành tựu và bước phát triển mới.

Trước những cơ hội và thách thức mới mà việc ứng dụng công nghệ mang lại đối với sự phát triển cũng như công tác quản lý ngành, Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều vấn đề cần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác.

Ông bày tỏ hy vọng các học viên tham gia khóa tập huấn lần này sẽ tận dụng tốt cơ hội để tăng cường trao đổi, giao lưu với các đồng nghiệp Trung Quốc; tìm hiểu sâu hơn về sự phát triển của Trung Quốc, trải nghiệm những nét đặc sắc trong văn hóa Trung Quốc.

AI thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá

Cũng tại Lễ khai mạc, Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Xiao Changqian cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một lĩnh vực trọng tâm trong quá trình phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

AI không còn đơn thuần là một công cụ hỗ trợ người sáng tạo nội dung mà đang trở thành động lực thúc đẩy những thay đổi sâu sắc trong toàn bộ ngành công nghiệp.

Làm thế nào để khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ AI, phát huy hiệu quả và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển chất lượng cao của ngành đang là vấn đề thực tiễn đặt ra đối với cả hai nước.

Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Xiao Changqian cũng khẳng định thông qua các buổi thảo luận chuyên đề về công nghệ, những vấn đề khó khăn trong quá trình chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, chương trình sẽ tạo dựng một diễn đàn mở để hai bên cùng trao đổi, tìm kiếm những hướng đi mới trong hợp tác và phát triển ngành phát thanh, truyền hình.

Bà Xiao Changqian hy vọng rằng trong thời gian tham gia khóa tập huấn tại Trung Quốc, các bạn Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực về ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đồng thời có thêm cơ hội tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế.

Tại Lễ khai mạc, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật phát thanh và truyền hình Trung Quốc HE Dongbo khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều nét tương đồng về văn hóa và sự gắn bó trong dòng chảy lịch sử.

Sự phát triển của ngành truyền thông không có một mô hình duy nhất có thể áp dụng cho mọi quốc gia và mọi hoàn cảnh. Những giá trị thiết thực nhất thường đến từ đối thoại và trao đổi hai chiều.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn lần này sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ về các chủ đề như công nghệ phát thanh và truyền hình, công nghệ truyền thông mới, sản xuất thông minh và các ứng dụng thực tiễn của trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo, sản xuất và truyền tải nội dung.