Hội nghị diễn ra ngày 22.11 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các Hội Chữ thập đỏ quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức, cá nhân…

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhắc lại dấu mốc lịch sử cách đây tròn 8 thập kỷ, khi Hội Hồng thập tự Việt Nam ra đời dưới sự quan tâm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh, từ trong khói lửa chiến tranh đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, Hội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân và là nhịp cầu bền chặt vun đắp nghĩa tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè thế giới. Dù khác nhau về quốc tịch, màu da, ngôn ngữ hay quy mô hoạt động, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung cao đẹp: “Nhân đạo không biên giới và không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhìn nhận bối cảnh thế giới đang biến động phức tạp bởi thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và xung đột, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho rằng, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng lại ở việc cứu trợ tình thế khi sự cố xảy ra, mà phải chủ động đi trước một bước: phòng ngừa từ sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hỗ trợ phục hồi và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng.

Các đại biểu giao lưu, toạ đàm về hoạt động nhân đạo

Trong giai đoạn tiếp theo 2026 – 2031, Hội xác định phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ vận động nguồn lực đơn thuần sang kiến tạo, kết nối và điều phối các nguồn lực xã hội. Đặc biệt, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược: Chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều phối minh bạch, liêm chính trên phạm vi toàn quốc; Xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, chuyển dịch từ cứu trợ ngắn hạn sang hỗ trợ sinh kế tự cường, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, rộng khắp để trở thành điểm tựa tin cậy ngay tại cơ sở.

Báo cáo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho thấy, giai đoạn 2020 - 2026 ghi dấu những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thông qua mạng lưới 29 đối tác và nhà tài trợ quốc tế, Hội đã kết nối Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức nhân đạo, chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài; tiếp nhận hơn 471,15 tỉ đồng thông qua 73 dự án, khoản viện trợ.

Không chỉ tiếp nhận nguồn lực quốc tế, Hội còn chủ động phát huy tinh thần đoàn kết toàn cầu. Từ năm 2022 đến hết năm 2026, Hội đã triển khai 8 đợt hỗ trợ quốc tế với tổng kinh phí phân bổ, cứu trợ đạt hơn 816,4 tỉ đồng, kịp thời sẻ chia với nhân dân 6 quốc gia và khu vực gồm: Cuba, Ucraina, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Mỹ, Vanuatu và Myanmar.

Các chương trình hợp tác tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: Phòng ngừa, ứng phó thiên tai và thảm họa; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hỗ trợ sinh kế; trợ giúp các nhóm dễ bị tổn thương; nâng cao năng lực tổ chức Hội và phát triển các mô hình nhân đạo dựa vào cộng đồng.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ký kết với các đối tác

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi qua các tham luận về chủ đề “80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Giá trị lịch sử, sứ mệnh nhân đạo và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới” và “Định hình tương lai nhân đạo: Các xu hướng, mô hình điển hình và tăng cường hợp tác quốc tế trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ”.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam”, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, các đơn vị công nghệ và tổ chức quốc tế. Các đại biểu đã trao đổi về những cơ hội, mô hình và giải pháp tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội; phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các đơn vị công nghệ và truyền thông trong hoạt động nhân đạo; thúc đẩy đổi mới phương thức vận động, kết nối và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng hệ sinh thái nhân đạo rộng mở, hiệu quả và bền vững.

Hội nghị cũng là diễn đàn để các bên chia sẻ tầm nhìn, đề xuất các sáng kiến, định hướng hợp tác thiết thực, tăng cường sự gắn kết giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với các đối tác, qua đó tạo nền tảng cho những chương trình hợp tác có chiều sâu, lâu dài và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Các văn kiện hợp tác tập trung vào các lĩnh vực hoạt động nhân đạo, trợ giúp xã hội; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; sơ cấp cứu và hiến máu tình nguyện; giáo dục, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Đồng thời, huy động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy trách nhiệm xã hội; chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng an toàn, bền vững.

Việc ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác tại Hội nghị tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đối tác, tạo cơ sở thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, có chiều sâu và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.