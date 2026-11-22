Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Loan

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các Hội Chữ thập đỏ quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài cùng đông đảo doanh nghiệp, tập đoàn, đơn vị công nghệ và các đối tác truyền thống, tiềm năng.

Khẳng định vị thế nhịp cầu nhân đạo qua 80 năm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông, công nghệ và những người bạn quốc tế đã thầm lặng đồng hành cùng Hội trong suốt hành trình 80 năm qua.

Nhắc lại dấu mốc lịch sử cách đây tròn 8 thập kỷ, khi Hội Hồng thập tự Việt Nam ra đời dưới sự quan tâm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội, bà Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh, từ trong khói lửa chiến tranh đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, Hội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân và là nhịp cầu bền chặt vun đắp nghĩa tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè thế giới. Dù khác nhau về quốc tịch, màu da, ngôn ngữ hay quy mô hoạt động, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung cao đẹp: “Nhân đạo không biên giới và không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu. Ảnh: Thanh Loan

Minh chứng sinh động cho tinh thần đó, trong giai đoạn 2020 - 2026, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội ghi dấu ấn mạnh mẽ. Thông qua mạng lưới 29 đối tác và nhà tài trợ quốc tế, Hội đã tiếp nhận hơn 471,15 tỷ đồng từ 73 dự án, khoản viện trợ, triển khai kịp thời tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Ở chiều ngược lại, phát huy tinh thần đoàn kết toàn cầu, từ năm 2022 đến hết năm 2026, Hội đã tổ chức 8 đợt hỗ trợ quốc tế với tổng kinh phí cứu trợ đạt hơn 816,4 tỷ đồng, kịp thời sẻ chia khó khăn với nhân dân một số quốc gia và khu vực.

Chuyển đổi tư duy: Từ cứu trợ tình thế sang kiến tạo hệ sinh thái

Nhìn nhận bối cảnh thế giới đang biến động phức tạp bởi thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và xung đột, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho rằng, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng lại ở việc cứu trợ tình thế khi sự cố xảy ra, mà phải chủ động đi trước một bước: phòng ngừa từ sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hỗ trợ phục hồi và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng.

Quán triệt thông điệp chiến lược được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII: “Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái”, bà Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định, Hội xác định phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ vận động nguồn lực đơn thuần sang kiến tạo, kết nối và điều phối các nguồn lực xã hội.

Tọa đàm, chia sẻ các bài học kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn hoạt động đối ngoại nhân đạo "Kết nối triệu tấm lòng nhân ái". Ảnh: Thanh Loan

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược:

Thứ nhất, chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều phối minh bạch, liêm chính trên phạm vi toàn quốc.

Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, chuyển dịch từ cứu trợ ngắn hạn sang hỗ trợ sinh kế tự cường, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thứ ba, phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, rộng khắp để trở thành điểm tựa tin cậy ngay tại cơ sở.

Nhiều sáng kiến và cam kết hợp tác thiết thực vì cộng đồng Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, hiến kế xoay quanh 5 nhóm giải pháp trọng tâm thông qua các phiên tham luận và tọa đàm chuyên đề “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam”. Các ý kiến đi sâu phân tích việc hoàn thiện cơ chế điều phối nguồn lực số; phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; nhân rộng mô hình sinh kế xanh; đổi mới truyền thông gắn với sức sáng tạo của giới trẻ và đặt việc bảo vệ trẻ em, nhóm yếu thế ở vị trí trung tâm.

Nhân dịp này, Hội tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với 9 doanh nghiệp, tập đoàn và quỹ xã hội lớn gồm: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam; Tập đoàn Y khoa Sài Gòn; Công ty TNHH L'Oréal Việt Nam; Công ty Coca-Cola Việt Nam; Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác tập trung vào trợ giúp xã hội, chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện, bảo vệ trẻ em, chuyển đổi số và phát triển cộng đồng an toàn./.