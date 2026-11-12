Kết nối trí tuệ toàn cầu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông minh tại Hội thảo ICIS 2026

Đưa công nghệ thông minh từ phòng nghiên cứu vào thực tiễn

Ngày 12/11, Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp với Hiệp hội Hệ thống thông tin (Ấn Độ), Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM và Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Hội thảo quốc tế về Hệ thống thông minh lần thứ 4 năm 2026 (ICIS 2026). Sự kiện là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

TS Trần Thanh An, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Trần Thanh An, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT cho biết, tiếp nối thành công của ba kỳ hội thảo trước, ICIS 2026 được tổ chức với sự phối hợp của bốn đơn vị, qua đó mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và mạng lưới hợp tác quốc tế.

Theo TS Trần Thanh An, sự đồng hành của các đơn vị đồng tổ chức thể hiện cam kết chung trong thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức, công nghệ. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông minh ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều diễn giả quốc tế đến từ Ấn Độ, Australia, cùng các chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực hệ thống thông minh và công nghệ liên quan.

Không chỉ là nơi công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới, ICIS 2026 còn hướng tới kết nối nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn, thúc đẩy các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giao thông vận tải, công nghiệp và đô thị thông minh.

Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ GTVT khẳng định, nhà trường xác định nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế là những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Thông qua các phiên báo cáo và thảo luận chuyên sâu, hội thảo kỳ vọng mở ra những hướng nghiên cứu mới, tạo dựng các kết nối học thuật và thúc đẩy hợp tác quốc tế bền vững.

Hội thảo năm nay có sự tham gia của nhiều diễn giả quốc tế đến từ Ấn Độ, Australia cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực hệ thống thông minh và công nghệ liên quan.

Diễn giả quốc tế chia sẻ những nghiên cứu, xu hướng công nghệ và ứng dụng mới trong lĩnh vực hệ thống thông minh.

Kỷ yếu hội thảo được lập chỉ mục Scopus

Một trong những điểm nhấn của ICIS 2026 là ra mắt kỷ yếu tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học về hệ thống thông minh và những lĩnh vực liên quan. Đáng chú ý, kỷ yếu hội thảo được lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận và lan tỏa các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo toàn thể của 5 diễn giả chính, gồm: TS Simi Kamini Bajaj, Đại học Western Sydney (Australia); GS Prasant Kumar Pattnaik, Đại học KIIT (Ấn Độ); GS Surya Narayan Panda, Đại học Chitkara (Ấn Độ); GS Phạm Thái Bình, Trường Đại học Công nghệ GTVT và GS Souvik Pal, Đại học Sister Nivedita (Ấn Độ).

Các báo cáo tập trung vào những nghiên cứu, xu hướng công nghệ và ứng dụng mới trong lĩnh vực hệ thống thông minh. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu.

Bên cạnh phiên báo cáo toàn thể diễn ra vào buổi sáng, chiều cùng ngày, hội thảo tiếp tục với 5 phiên chuyên môn song song tại Trường Đại học Công nghệ GTVT, gồm 3 phiên trực tiếp và 2 phiên trực tuyến.

Thông qua kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp, ICIS 2026 góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, hướng tới đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ phát triển hạ tầng, giao thông vận tải và đô thị thông minh.