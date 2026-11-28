Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã đi vào thực tiễn, tạo những chuyển biến mạnh mẽ và thực chất. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn mang tính hệ thống cần tiếp tục tháo gỡ để tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2026-2030.