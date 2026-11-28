Kết nối tri thức Việt Nam – Singapore, mở rộng cơ hội nghiên cứu
Cơ hội tiếp cận các chương trình tiến sĩ, học bổng và nghiên cứu quốc tế đang ngày càng được nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện các trường đại học và tổ chức nghiên cứu hàng đầu Singapore đã trực tiếp giới thiệu các chương trình đào tạo, hỗ trợ nghiên cứu, mở thêm những lựa chọn cho người học và thúc đẩy kết nối giáo dục giữa hai nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-tri-thuc-viet-nam-singapore-mo-rong-co-hoi-nghien-cuu-246261128094426888.htm