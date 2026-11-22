Hiệu quả từ mô hình kết nối ở Trà Lĩnh

Đối với thầy và trò Trường THPT Trà Lĩnh, năm học 2025 - 2026 ghi dấu cách làm mới trong nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Nằm trên địa bàn biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhà trường từng gặp không ít trở ngại trong công tác bồi dưỡng học sinh, nhất là việc củng cố kiến thức, nâng cao kết quả học tập ở những môn học có tỷ lệ học sinh đạt điểm thấp. Trong đó, môn Toán là một trong những thách thức lớn.

Thay vì trông chờ vào nguồn lực tại chỗ, nhà trường chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nhà trường kết nối, hợp tác chuyên môn với Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Từ sự kết nối này, những buổi trao đổi chuyên môn, hướng dẫn phương pháp giảng dạy và ôn tập trực tuyến được tổ chức, tạo điều kiện để giáo viên 2 trường cùng chia sẻ kinh nghiệm, tìm cách tháo gỡ những khó khăn trong quá trình dạy học.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, giáo viên Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng hỗ trợ đồng nghiệp tại Trà Lĩnh hệ thống hóa kiến thức, lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp với năng lực học sinh, chú trọng củng cố những phần kiến thức nền tảng cho các em còn hạn chế. Việc trao đổi không đơn thuần là chuyển giao tài liệu hay bài giảng, mà hướng đến cách tổ chức ôn tập, phương pháp tiếp cận từng dạng bài và khơi dậy sự chủ động trong học tập của học sinh.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trường THPT Trà Lĩnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%; điểm trung bình môn Toán tăng từ 3,33 lên 4,6 điểm.

Thầy giáo Nguyễn Hồng Sơn, giáo viên Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng chia sẻ: Điều quý giá nhất sau những buổi trao đổi trực tuyến không chỉ là điểm số, mà là sự thay đổi về tư duy, nhận thức của các em học sinh vùng biên. Các em xóa bỏ được tâm lý tự ti, rụt rè trước môn Toán để tự tin bứt phá.

Với học sinh Trường THPT Trà Lĩnh, sự hỗ trợ ấy còn mở ra cơ hội được tiếp cận những cách học mới, có thêm động lực để đặt mục tiêu cao hơn. Em Hoàng Thị Tâm Đan, học sinh lớp 12A1 mong muốn trong năm học tiếp tục được các thầy cô chia sẻ kiến thức mở rộng, phương pháp học tập mới để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi quan trọng phía trước.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hướng đến thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, cuối tháng 7/2026, đoàn cán bộ, giáo viên Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng phối hợp với Trường THPT Trà Lĩnh tổ chức chương trình chuyên môn “Hòa nhịp sáng tạo - đồng hành phát triển”. Thông qua chương trình, 2 nhà trường tập trung trao đổi kinh nghiệm quản lý, chia sẻ kho học liệu số, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và tổ chức các lớp học trực tuyến ôn thi tốt nghiệp THPT. Giai đoạn 2026 - 2030, 2 đơn vị dự kiến tiếp tục mở rộng nội dung hợp tác sang các môn học lựa chọn, kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đây là hướng đi nhằm duy trì sự hỗ trợ thường xuyên, thay vì chỉ tập trung vào một kỳ thi hay một năm học. Quan trọng hơn, mô hình này gợi mở cách huy động nguồn lực tri thức, kinh nghiệm từ các địa phương có điều kiện thuận lợi để hỗ trợ những cơ sở giáo dục còn nhiều khó khăn.

Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng phối hợp với Trường THPT Trà Lĩnh tổ chức chương trình “Hòa nhịp sáng tạo - đồng hành phát triển”.

Mở rộng những nhịp kết nối giữa các nhà trường

Từ những mô hình hợp tác ban đầu, việc hỗ trợ giáo dục vùng cao, biên giới đang được triển khai theo hướng có tổ chức, quy mô và tính liên kết rộng hơn. Cuối tháng 1/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ ký kết Biên bản kết nghĩa giữa các trường học của Thủ đô với các cơ sở giáo dục tại 21 xã biên giới của tỉnh, trong khuôn khổ phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”.

Theo chương trình, các trường kết nghĩa phối hợp hỗ trợ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm quản lý, phương pháp dạy học, chia sẻ học liệu và tăng cường các hoạt động giao lưu giữa giáo viên, học sinh. Một số cặp trường được thiết lập như Trường THCS Cầu Giấy với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Trường Hà; Trường THCS Trần Duy Hưng với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lũng Nặm; Trường THCS Thái Thịnh với Trường Tiểu học và THCS Phục Hòa... Cùng với hoạt động kết nghĩa, các trường của Hà Nội trao tặng quà, trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các đơn vị ở Cao Bằng.

Việc lựa chọn các trường vùng biên làm đối tác kết nghĩa xuất phát từ nhu cầu thực tế. Tại nhiều địa bàn, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận các nguồn học liệu, hoạt động giáo dục bổ trợ và môi trường giao lưu còn hạn chế. Trong khi đó, đội ngũ giáo viên phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, vừa bảo đảm chương trình chính khóa, vừa tìm giải pháp củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh có năng lực.

Tại Trường THPT Bằng Ca, xã Lý Quốc, quy mô 511 học sinh ở cả 2 cấp học THCS và THPT đặt ra yêu cầu tổ chức dạy học phù hợp với đặc điểm của một cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, đối tượng học sinh và nhu cầu học tập khác nhau. Thầy giáo Hà Văn Cương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường luôn quan tâm tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, nhất là trong điều kiện học sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học tập và tiếp cận tri thức còn có những hạn chế nhất định. Thời gian qua, nhà trường nhiều lần giao lưu chuyên môn, phối hợp với các trường để nâng cao chất lượng dạy và học.

Học sinh vùng cao nỗ lực học tập, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện và cơ hội học tập.

Tạo nền tảng để thu hẹp khoảng cách giáo dục

Những hoạt động kết nối, hỗ trợ chuyên môn giữa các nhà trường diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục đang tập trung củng cố mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy và bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 138.464 học sinh. Trong đó, cấp mầm non có 29.733 trẻ, tiểu học 50.310 học sinh, THCS 40.537 học sinh, THPT 17.884 học sinh, khoảng 99% là học sinh dân tộc thiểu số. Quy mô và đặc thù của giáo dục vùng biên đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học một cách đồng bộ, việc kết nối, chia sẻ chuyên môn giữa các nhà trường càng có ý nghĩa thiết thực.

Thực tế, khoảng cách giáo dục giữa các vùng còn là sự khác biệt về điều kiện tiếp cận học liệu, môi trường học tập, cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, ngoại ngữ và khả năng tiếp cận những phương pháp giảng dạy mới. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, việc nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, tăng cường trao đổi chuyên môn và ứng dụng công nghệ trong dạy học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây cũng là định hướng được Sở Giáo dục và Đào tạo xác định trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục. Cùng với thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó, ngành chú trọng đổi mới giáo dục toàn diện, tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, hướng nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và kết hợp dạy học trực tuyến với trực tiếp.

Chương trình kết nghĩa giữa các trường học Hà Nội và Cao Bằng có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục. Nếu đầu tư cơ sở vật chất tạo dựng nền tảng vật chất thì sự đồng hành về chuyên môn giúp nâng cao năng lực bên trong của mỗi nhà trường. Giáo viên có thêm cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; học sinh được tiếp cận nguồn tri thức, phương pháp học tập và môi trường giao lưu rộng mở hơn.

Sự hợp tác được duy trì bằng những nội dung cụ thể, có kế hoạch và phù hợp với nhu cầu của từng trường. Từ hỗ trợ xây dựng học liệu, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên đến hướng dẫn học sinh ôn tập, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học…, mỗi hoạt động cần hướng đến hiệu quả thực chất, có sự đánh giá và điều chỉnh qua từng năm học. Sự hỗ trợ cũng cần được triển khai theo hướng phát huy tính chủ động của các trường vùng cao, giúp đội ngũ giáo viên từng bước nâng cao năng lực tự đổi mới, thay vì phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài.

Qua chương trình kết nghĩa giữa các trường học, có thể thấy khoảng cách địa lý không còn là rào cản tuyệt đối khi các nhà trường chủ động kết nối và cùng chia sẻ trách nhiệm. Mỗi sự hỗ trợ đúng nhu cầu, mỗi kinh nghiệm được trao đổi và vận dụng hiệu quả góp phần cải thiện chất lượng dạy học tại cơ sở. Xa hơn, đó là cách tạo dựng cơ hội phát triển công bằng hơn cho học sinh, để nơi sinh sống hay điều kiện kinh tế gia đình không trở thành giới hạn trên hành trình tiếp cận tri thức của các em.