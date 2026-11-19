Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.LY

Nhận diện những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Quá trình chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam đang diễn ra sâu rộng, làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công. Khi các cơ quan nhà nước đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số để quản lý ngân sách và cung cấp dịch vụ công, hoạt động kiểm toán công bắt buộc phải thích ứng mạnh mẽ.

Tại Hội nghị chuyên môn giữa KTNN Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ (TCA) diễn ra ngày 18/11, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, hiện nay, các cơ quan kiểm toán đều đang đối mặt với bài toán phải bảo đảm tính đầy đủ, trung thực của dữ liệu để hình thành cơ sở dữ liệu lớn, phục vụ ứng dụng AI và các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại. Mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ kiểm toán viên trong suốt chu trình kiểm toán, từ lập kế hoạch, triển khai kiểm toán đến theo dõi, giám sát việc thực hiện kết quả kiểm toán.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Huy Thông cho biết, trong hoạt động kiểm toán của KTNN Việt Nam, phân tích dữ liệu đã trở thành công cụ hỗ trợ thiết yếu. Kiểm toán viên sử dụng thành thạo các công cụ hiện đại để đối chiếu dữ liệu giữa TABMIS, Kho bạc Nhà nước, Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, KTNN đã thí điểm thành công kiểm toán từ xa tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và ứng dụng AI, tự động hóa quy trình bằng Robot (RPA) trong cuộc kiểm toán chuyên đề đầu tư công nghệ thông tin tại 13 tỉnh, thành phố. AI bước đầu cũng hỗ trợ rà soát báo cáo kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán và kiểm soát chất lượng.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song theo ông Phạm Huy Thông, vẫn có 4 nhóm vấn đề cốt lõi cần tháo gỡ: Hệ thống quy định pháp lý về kiểm toán số, kiểm toán từ xa, Big Data và AI chưa tạo thành một khung khổ thống nhất và đồng bộ; cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu thường xuyên, chuẩn hóa cấu trúc và định dạng dữ liệu giữa KTNN và các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ, ngành chưa đồng đều; năng lực khai thác dữ liệu và sử dụng công nghệ giữa các đơn vị kiểm toán và kiểm toán viên còn có khoảng cách; áp lực bảo đảm an toàn thông tin và an ninh dữ liệu ngày càng cao khi khối lượng dữ liệu lưu trữ tăng lên vượt bậc.

Giá trị lớn nhất của hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán tối cao không chỉ nằm ở việc chia sẻ những mô hình hay phương pháp đã được áp dụng thành công, mà còn ở khả năng cùng trao đổi, phân tích những thách thức chung, từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thể chế và thực tiễn của mỗi quốc gia. Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần phải có những mạng lưới trao đổi về chuyên môn cũng như các phương thức kiểm toán để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Sự hợp tác song phương giữa hai Cơ quan là điều vô cùng cần thiết. Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener

Vận hành AI và mô hình dữ liệu tập trung

Chia sẻ kinh nghiệm, ông Can Deniz Yetişen - Vụ trưởng Vụ Kiểm toán (TCA) - cho biết, nền tảng cho thành công của TCA bắt nguồn từ cơ chế dữ liệu tập trung. Năm 2013, Luật Quản lý công và Kiểm soát công mới của Thổ Nhĩ Kỳ ra đời, cho phép thiết lập hệ thống quản lý tài chính công dùng chung. Thông qua công cụ Mioras (US), TCA tập trung hóa toàn bộ dữ liệu từ các Bộ, ban, ngành, các chi nhánh và đơn vị… về một kho dữ liệu chung.

Dữ liệu được cập nhật định kỳ hằng tháng/quý, từ các lĩnh vực cốt lõi gồm tài chính, ngân hàng và thu ngân sách, giúp kiểm toán viên phát hiện ngay các chênh lệch, đứt gãy hoặc lỗi hỏng dữ liệu qua các thời điểm. Trên nền tảng dữ liệu khổng lồ đó, TCA vận hành 2 hệ thống công nghệ cốt lõi đại diện cho 2 giai đoạn của chu trình kiểm toán: VERA (phân tích dữ liệu lớn và đánh giá rủi ro) và Saybot (trợ lý AI).

Theo đó, hệ thống VERA đóng vai trò trung tâm ở giai đoạn lập kế hoạch và tìm hiểu đơn vị, xóa bỏ hạn chế của phương pháp chọn mẫu truyền thống bằng khả năng kiểm tra 100% dữ liệu giao dịch của hơn 5.500 đơn vị được kiểm toán. VERA tự động thực hiện phân tích xu hướng chi tiêu nhiều năm, phân tích chiều dọc tỷ trọng các khoản mục và tự động tính toán lại toàn bộ khấu hao tài sản cố định (hạ tầng cầu đường, công trình). Nhờ các thuật toán chấm điểm và xếp loại rủi ro tự động, VERA gắn cờ đỏ cảnh báo các bút toán bất thường, giúp kiểm toán viên nhận diện chính xác các rủi ro trọng yếu trước khi xuống địa bàn, từ đó tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực kiểm toán.

Trong khi đó, trợ lý AI Saybot đồng hành cùng kiểm toán viên trong suốt quá trình thực hiện kiểm toán và hoàn thiện báo cáo. Saybot được xây dựng trên hạ tầng AI riêng, sở hữu kho tri thức tổ chức được cấu trúc hóa khổng lồ gồm hơn 450.000 tài liệu (trong đó có 2.500 quy định pháp luật, 37.000 phát hiện kiểm toán thực tế và 410.500 phán quyết tư pháp). Công cụ này đóng vai trò như một cỗ máy tìm kiếm tri thức và Chatbot chuyên biệt, hỗ trợ kiểm toán viên tra cứu các quy định pháp lý phức tạp trong vài giây, đánh giá tính tuân thủ của các giao dịch tài chính và đặc biệt là rà soát dự thảo báo cáo kiểm toán để chỉ ra các lỗi ẩn hay lỗ hổng tiềm ẩn trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Từ thực tiễn ứng dụng của TCA và định hướng phát triển của Việt Nam, có thể thấy, KTNN Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế kết nối và hạ tầng dữ liệu tập trung. Việc xây dựng các hệ thống phân tích tiên tiến như VERA hay Saybot chỉ có thể thành công khi có một cơ sở dữ liệu lớn, trung thực và liên thông từ các cơ quan quản lý tài chính, ngân hàng, thuế và kho bạc.

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển phần mềm phù hợp, gắn liền với năng lực nội bộ và phát huy vai trò của đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, giữ vững nguyên tắc cốt lõi: Công nghệ và AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc, không thay thế cho chuyên môn, sự phán xét độc lập và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên.

Trong bối cảnh công nghệ biến đổi nhanh chóng, hợp tác quốc tế trở thành chìa khóa vàng giúp các cơ quan kiểm toán rút ngắn khoảng cách phát triển. Việc thúc đẩy hợp tác song phương giữa KTNN Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Bản ghi nhớ hợp tác vừa được ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu các thông lệ tốt về kiểm toán dữ liệu lớn và AI. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ giúp KTNN Việt Nam xây dựng mô hình kiểm toán số hiện đại, góp phần quản trị minh bạch, hiệu quả nguồn lực tài chính công, tài sản công của đất nước./.