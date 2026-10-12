Kết nối tri thức, hành động vì mục tiêu Net Zero năm 2050

Các đại biểu, chuyên gia, giảng viên và sinh viên tham dự hội thảo về thực hiện cam kết COP26, thúc đẩy hành động ứng phó biến đổi khí hậu và hướng tới Net Zero 2050.

Trước những thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, kết nối chính sách với nghiên cứu khoa học, giáo dục và hành động cộng đồng là hướng đi quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa các cam kết COP26, thúc đẩy phát triển xanh và hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Vừa qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức hội thảo triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26). Chương trình góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và người học trong hành trình ứng phó biến đổi khí hậu.

TS. Mai Kim Liên (nữ), Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu tại Hội thảo

Kết nối chính sách, khoa học và thực tiễn

Hội thảo được tổ chức tại Huế với sự tham dự và chủ trì của TS. Mai Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; TS. Phan Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng, cùng các chuyên gia, giảng viên, đại diện cơ sở giáo dục đại học và đông đảo sinh viên.

Nội dung hội thảo tập trung cập nhật chính sách, nâng cao nhận thức và trao đổi giải pháp thực hiện các cam kết khí hậu của Việt Nam. Năm báo cáo chuyên đề đề cập đến chính sách, pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với biến đổi khí hậu; hoạt động ứng phó tại thành phố Huế trong khuôn khổ Chương trình Thành phố xanh quốc tế; cùng việc tổ chức, phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam.

Các nội dung này tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề đặt ra trong quá trình đưa cam kết quốc gia vào thực tiễn.

Đáng chú ý, việc kết nối giữa hoạch định chính sách và nghiên cứu khoa học giúp mở rộng cơ hội ứng dụng tri thức vào giải quyết những thách thức môi trường tại địa phương. Qua đó, các mục tiêu khí hậu không chỉ dừng lại ở định hướng mà từng bước được cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phát biểu tại Hội thảo

Phát huy vai trò trong ứng phó biến đổi khí hậu

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, nhấn mạnh vai trò nòng cốt của các trường đại học trong thực hiện cam kết COP26.

Nhà trường xác định “Môi trường, Tài nguyên, Khí hậu và Phát triển bền vững” là một trong những lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên, hướng tới đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, phục vụ phát triển địa phương và kết nối chính sách quốc gia với thực tiễn ứng phó biến đổi khí hậu tại thành phố Huế.

Định hướng này cho thấy giáo dục đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực mà còn có thể đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng giải pháp, cung cấp luận cứ khoa học và nâng cao năng lực thích ứng trước các rủi ro khí hậu.

Sự tham gia của sinh viên tại hội thảo cũng mở ra cơ hội đưa kiến thức về khí hậu đến gần hơn với người học, hình thành ý thức chủ động trong sử dụng tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Khi tri thức được chuyển hóa thành hành động, nhà trường sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa chính sách, cộng đồng khoa học và đời sống xã hội.

Các đại biểu trình bày ý kiến tại Hội thảo

Các đại biểu trình bày ý kiến tại Hội thảo

...cùng sự tham gia của Sinh viên

Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, hướng tới Net Zero 2050

Mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh những chính sách vĩ mô, các giải pháp giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển năng lượng sạch và nâng cao khả năng thích ứng cần được thúc đẩy từ từng địa phương, tổ chức và cộng đồng.

Tại Huế, việc gắn nghiên cứu về môi trường, tài nguyên và khí hậu với nhu cầu phát triển địa phương tạo điều kiện để các sáng kiến khoa học tiếp cận thực tiễn. Đồng thời, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và trường đại học góp phần lan tỏa thông tin chính sách, nâng cao nhận thức và khuyến khích người học tham gia các hoạt động vì môi trường.

tại Hội thảo...

tại Hội thảo...

Hội thảo không chỉ góp phần thúc đẩy thực hiện cam kết COP26 mà còn nhấn mạnh ý nghĩa của sự đồng hành giữa quản lý nhà nước, giáo dục và cộng đồng. Hướng tới Net Zero 2050, mỗi sáng kiến khoa học, mỗi hành động giảm phát thải và mỗi thay đổi trong nhận thức đều có thể đóng góp vào mục tiêu chung.

Phát triển xanh và bền vững vì thế cần được xác định là quá trình lâu dài, dựa trên tri thức, trách nhiệm và sự chung sức của toàn xã hội. Khi cam kết khí hậu được chuyển thành hành động cụ thể, Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống và xây dựng tương lai hài hòa giữa phát triển kinh tế với gìn giữ tài nguyên thiên nhiên./.