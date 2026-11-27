Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Lâm Đồng hình thành không gian du lịch đa dạng từ cao nguyên Đà Lạt, vùng đại ngàn, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến vùng biển Mũi Né và đặc khu Phú Quý. Đây là điều kiện để địa phương phát triển các hành trình kết nối “cao nguyên - rừng - biển”, đồng thời mở rộng liên kết với các trung tâm du lịch miền Trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo ông Đinh Văn Tuấn, trong 10 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón khoảng 20,68 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,205 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch ước đạt 57.514 tỷ đồng. Lâm Đồng đang tổ chức lại không gian du lịch theo hướng liên kết ba khu vực: Đà Lạt và vùng phụ cận phát triển nghỉ dưỡng, sinh thái, chăm sóc sức khỏe và MICE; Gia Nghĩa - Tà Đùng phát triển du lịch cộng đồng, địa chất, khám phá; khu vực ven biển từ Phan Thiết, Mũi Né, La Gi đến đặc khu Phú Quý tập trung du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp. Tỉnh đồng thời định hướng kết nối các sản phẩm văn hóa, nông nghiệp, thể thao, chăm sóc sức khỏe với chuỗi du lịch liên vùng.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Trường Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Đại diện thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Phạm Trường Sơn cho rằng liên kết giữa các địa phương cần đi vào chiều sâu, khai thác tính bổ trợ của sản phẩm, thị trường và hệ thống doanh nghiệp. Đà Nẵng có thế mạnh về biển, di sản, nghỉ dưỡng, MICE, sự kiện và kết nối quốc tế; trong khi Lâm Đồng có lợi thế về cao nguyên, sinh thái, khí hậu, nông nghiệp và nghỉ dưỡng. Việc kết nối các không gian này có thể tạo ra những hành trình mới, tăng lựa chọn cho du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Quang cảnh hội nghị. Ẩnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá việc tăng cường liên kết giữa Lâm Đồng, Đà Nẵng và các địa phương miền Trung - Tây Nguyên phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Liên kết cần vượt khỏi hoạt động quảng bá riêng lẻ, chuyển sang phối hợp xây dựng sản phẩm, xúc tiến thị trường, chia sẻ nguồn khách và tạo chuỗi trải nghiệm có khả năng cạnh tranh cao hơn.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo ông Hà Văn Siêu, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã đặt ra yêu cầu phát triển du lịch chất lượng cao, xanh, thông minh, sáng tạo và có giá trị gia tăng cao. Trong bối cảnh đó, liên kết vùng là một trong những giải pháp quan trọng để các địa phương khai thác lợi thế bổ trợ, thay vì phát triển sản phẩm riêng lẻ.

Biểu diễn các tiết mục nghệ thuật của tỉnh Lâm Đồng giới thiệu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Điểm nhấn của Hội nghị là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2031 giữa 9 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu của Lâm Đồng và Đà Nẵng. Các thỏa thuận hướng đến tăng cường kết nối doanh nghiệp, xây dựng tour tuyến, phối hợp xúc tiến, đưa khách và khai thác các sản phẩm du lịch bổ trợ giữa hai địa phương.

Kết nối di sản, hình thành sản phẩm du lịch liên vùng giàu bản sắc

10/04/2026 19:24

Tại Hội nghị, các địa phương và doanh nghiệp cũng trao đổi thông tin thị trường, chương trình kích cầu, sản phẩm mới và kết nối B2B. Lâm Đồng đề nghị sau các biên bản ghi nhớ, doanh nghiệp sớm tổ chức khảo sát, xây dựng chương trình tour cụ thể; đồng thời phối hợp nghiên cứu khôi phục, mở mới đường bay, liên kết hàng không - vận tải - lưu trú - lữ hành và tổ chức các chương trình kích cầu trong mùa thấp điểm.

Việc tăng liên kết giữa Lâm Đồng, Đà Nẵng và các địa phương miền Trung - Tây Nguyên được kỳ vọng tạo thêm các hành trình kết nối biển, đô thị, di sản với cao nguyên, đại ngàn; qua đó đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng hiệu quả khai thác dòng khách giữa các địa phương.