Kết nối tinh hoa y học, nâng tầm điều trị chấn thương chỉnh hình

Trao quà kỷ niệm tới các chuyên gia hàng đầu tham dự hội thảo. Ảnh: Duy Phượng

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày, từ 17 đến 18-10, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngành chấn thương chỉnh hình thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với các kỹ thuật ít xâm lấn, định vị, robot và trí tuệ nhân tạo (AI), việc tiếp cận và làm chủ những tiến bộ công nghệ trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS.BS Hà Kim Trung, Phó Giám đốc Y khoa BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh nhấn mạnh: “Thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, Hồng Ngọc mong muốn xây dựng cầu nối học thuật vững chắc giữa các chuyên gia Việt Nam và thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y bác sĩ trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ y học và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn”.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Duy Phượng

Chương trình diễn ra với 18 bài báo cáo khoa học chuyên sâu chia làm 2 phiên thảo luận và 2 ca mổ thị phạm được truyền hình trực tiếp từ phòng phẫu thuật tới hội trường, mang đến bức tranh toàn cảnh từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng.

Ở phiên thứ nhất, các đại biểu tập trung vào các giải pháp phẫu thuật thay khớp kỳ đầu và nội soi khớp lần đầu. Phiên thứ hai của hội thảo tiếp cận thách thức phức tạp hơn trong chấn thương chỉnh hình: Thay lại khớp nhân tạo và phẫu thuật nội soi khớp lần hai.

Điểm nhấn ấn tượng nhất tại hội thảo là phiên mổ thị phạm, sẽ diễn ra sáng ngày 18-10, khi 2 ca phẫu thuật phức tạp được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ chuẩn quốc tế tới hội trường, giúp các đại biểu cùng trao đổi, phân tích cách xử lý tình huống ngay trong thời gian thực.

Ca mổ đầu tiên được thực hiện trên bệnh nhân Thương (46 tuổi), bị hoại tử chỏm xương đùi phải giai đoạn IV - mức độ tổn thương cấu trúc khớp nặng nề, hạn chế vận động trầm trọng. Ê-kíp phẫu thuật gồm Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phó Minh Đức và bác sĩ chuyên khoa I Phạm Văn Đạo (Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc), với sự cố vấn chuyên môn từ bác sĩ Joerg Beardi (CHLB Đức), đã triển khai thành công kỹ thuật thay khớp háng ít xâm lấn SuperPATH. Phương pháp này giúp bảo tồn tối đa nhóm cơ gân quanh khớp, kiểm soát chuẩn xác cấu phần khớp nhân tạo, giảm thiểu đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Hoạt động thăm khám, điều trị, phẫu thuật khớp háng và khớp gối là một trong các thế mạnh của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Ảnh: Duy Phượng

Ca phẫu thuật thứ hai là trường hợp tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) lần hai kèm gia cố dải chậu chày ngoài khớp cho bệnh nhân Sơn (27 tuổi). Bệnh nhân từng mổ tái tạo dây chằng năm 2025 nhưng không may gặp chấn thương tái phát làm đứt gần hoàn toàn mảnh ghép cũ kèm rách sụn chêm độ III. Dưới sự cố vấn chuyên môn của TS.BS Christian Koidl (Áo), kíp mổ do TS.BS Lê Quang Huy và bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Doanh phụ trách sẽ thực hiện nội soi tái tạo dây chằng bằng gân tự thân (mảnh ghép gân tứ đầu đùi) kết hợp kỹ thuật Lemaire nhằm gia cố vững chắc mặt ngoài khớp. Đây là ca mổ đòi hỏi phẫu thuật viên phải xử lý đồng thời bài toán đường hầm xương cũ, kiểm soát triệt để độ vững và bảo tồn cấu trúc khớp.

Hội thảo quốc tế không chỉ nâng cao vị thế y tế Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế, mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ mà quan trọng hơn cả, giúp người dân được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến nhất thế giới ngay tại Hà Nội, mang lại hy vọng phục hồi thể lực và chất lượng sống bền vững cho người bệnh.