Kết nối tinh hoa văn hóa ba vùng đất, tạo sức bật mới cho văn học nghệ thuật Ninh Bình

Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình khóa I ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: YẾN TRINH)

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình ngày càng khẳng định vị thế trong đời sống chính trị-xã hội. Chất lượng hoạt động của Hội tiếp tục được nâng cao, nội dung, phương pháp hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng. Hội đã thực sự trở thành nơi thu hút, tập hợp, động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ phát huy khả năng sáng tạo văn học nghệ thuật, mang hơi thở của cuộc sống đến các tầng lớp nhân dân.

Hội hiện có 600 hội viên sinh hoạt ở các lĩnh vực chuyên ngành: văn, thơ, lý luận phê bình, văn nghệ dân gian, sân khấu, âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, tạo thành một lực lượng sáng tác có quy mô lớn, có bề dày kinh nghiệm và tiềm năng phát triển.

Đội ngũ văn nghệ sĩ đã công bố hàng nghìn tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phản ánh chân thực đời sống xã hội và công cuộc xây dựng quê hương. Nhiều tác phẩm đạt giải thưởng quốc tế, Quốc gia, khu vực, giải thưởng các hội chuyên ngành Trung ương, giải thưởng chuyên đề của các Bộ, ngành và giải thưởng văn học nghệ thuật cấp tỉnh…

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tuy nhiên, hoạt động Hội còn một số tồn tại: số lượng tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đạt tầm vóc đỉnh cao, thực sự xuất sắc, tương xứng với truyền thống lịch sử, văn hóa và sự nghiệp đổi mới của tỉnh còn ít; chưa có nhiều tác phẩm tạo được hiệu ứng dư luận mạnh mẽ trước các vấn đề thời sự xã hội đương đại; sức sáng tác giữa các hội viên chưa đồng đều; một số hội viên chưa chủ động bám sát thực tiễn đời sống, chậm đổi mới tư duy sáng tạo và cập nhật nghiệp vụ.

Nhiệm kỳ 2026-2031, hoạt động sáng tác và quảng bá văn học nghệ thuật Hội cần đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặc biệt là mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2030 dựa trên nền tảng di sản, văn hóa và du lịch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh, sau khi tỉnh Ninh Bình mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, không gian văn hóa của tỉnh mới càng được mở rộng. Mỗi vùng đất mang trong mình những truyền thống, sắc thái và thế mạnh riêng, nhưng đều có một điểm chung là bề dày văn hiến, đời sống văn hóa phong phú và một lực lượng văn nghệ sĩ giàu tâm huyết, gắn bó sâu sắc với quê hương.

Thời gian tới, Hội cần tiếp tục xây dựng là mái nhà chung đoàn kết, tin cậy của đội ngũ văn nghệ sĩ; phát huy thế mạnh của từng vùng, từng chuyên ngành, từng thế hệ; bám sát đời sống, khai thác sâu sắc các giá trị lịch sử, văn hóa và con người Ninh Bình; quan tâm tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ đi thực tế, giao lưu, tập huấn, trao đổi nghề nghiệp. Đồng thời, Hội chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, xây dựng lực lượng kế cận; đầu tư chiều sâu cho những tác giả, tác phẩm có triển vọng và giá trị; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình, ứng dụng công nghệ trong lưu giữ, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, đưa hình ảnh đất và người Ninh Bình đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế…

Đồng chí tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới, Hội sẽ có bước phát triển mới, thực sự tạo nên sự cộng hưởng của các nguồn lực sáng tạo, có nhiều tác phẩm, công trình có giá trị, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Đăng Hào, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình khóa I phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đại hội đã công bố kết quả bầu và ra mắt Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khóa I, gồm 28 đồng chí. Ông Nguyễn Đăng Hào được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình nhận Cờ thi đua của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. (Ảnh: YẾN TRINH)

Nhân dịp này, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua cho tập thể Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình; nhiều tập thể, cá nhân của Hội nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.