Kết nối tín hiệu để chủ động phòng cháy

Từ yêu cầu chủ động phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ngay tại khu dân cư, nhiều hộ dân đã tự trang bị thiết bị báo cháy và kết nối cảnh báo giữa các gia đình. Khi một nhà có sự cố, tín hiệu báo động được truyền đến những nhà còn lại, giúp người dân nhanh chóng nắm thông tin, hỗ trợ nhau xử lý đám cháy ngay từ ban đầu. Cùng với đó, công an cơ sở thường xuyên tuyên truyền qua các nhóm cộng đồng, kiểm tra thiết bị và hướng dẫn kỹ năng PCCC, tạo nên mạng lưới phòng ngừa từ mỗi gia đình.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố cùng Công an xã Phước Thái kiểm tra các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại một công ty trên địa bàn.

Nâng cao kỹ năng phòng cháy

Đối với khu dân cư, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh xen kẽ trong khu dân cư, một sự cố về điện, thiết bị sinh nhiệt hoặc nguồn lửa nếu không được phát hiện sớm có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến những khu vực xung quanh. Trong khi đó, đặc điểm nhà ở liền kề, nhiều hộ vừa ở vừa kinh doanh, sản xuất khiến nguy cơ cháy không chỉ giới hạn trong một căn nhà mà còn tác động đến các hộ kế bên.

Tại xã Phước Thái, một số khu dân cư cho thấy cách làm chủ động trong phòng cháy, khi người dân không chờ đến lúc xảy ra sự cố mới tìm cách ứng phó mà từng bước trang bị phương tiện cảnh báo ngay tại gia đình. Nhiều hộ chủ động lắp đặt thiết bị báo cháy và kết nối tín hiệu giữa các nhà trong khu vực. Khi một hộ phát hiện có khói, nhiệt hoặc dấu hiệu cháy, hệ thống cảnh báo phát tín hiệu đến các hộ được kết nối, giúp những gia đình xung quanh nhanh chóng biết sự việc, kiểm tra tình hình và hỗ trợ xử lý ngay từ ban đầu. Khi người dân chủ động kiểm tra thiết bị, thực hành kỹ năng và chia sẻ thông tin với các hộ xung quanh, công tác phòng cháy từ từng gia đình dần trở thành sự chủ động chung của cả khu dân cư.

Bà Trần Thị Dung (ở xã Phước Thái), kinh doanh, sản xuất bánh mì tại nhà cho biết: “Do phải sử dụng bếp, thiết bị điện và các dụng cụ phục vụ sản xuất hằng ngày nên gia đình luôn chú ý đến công tác PCCC. Gia đình thường xuyên kiểm tra thiết bị, sắp xếp nguồn nhiệt và vật dụng dễ cháy hợp lý; các phương tiện chữa cháy, báo cháy được gia đình quan tâm trang bị”.

Tại phường Tân Phú, công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn PCCC được lực lượng công an cơ sở chú trọng, trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức của từng hộ dân và kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó khi có sự cố. Việc thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn tại khu dân cư giúp người dân nhận diện sớm những nguy cơ có thể dẫn đến cháy; đồng thời biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý tình huống ban đầu và báo tin cho lực lượng chức năng.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong công tác PCCC tại khu dân cư. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền qua các nhóm liên lạc, mạng xã hội để người dân kịp thời chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng và hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới chủ động phòng cháy từ mỗi gia đình, góp phần hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại. Đại úy BÙI ANH TÀI, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai

Chủ động trang bị và sử dụng hiệu quả thiết bị phòng cháy

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền, Công an xã Phước Thái cho biết: Điều quan trọng là phải duy trì sự chủ động của từng hộ dân. Bên cạnh việc vận động người dân trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy và các phương tiện cần thiết, lực lượng công an cơ sở thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, lối thoát nạn và cách xử lý khi phát hiện cháy. Các hộ dân được khuyến khích kết nối thông tin với những gia đình xung quanh để khi một nhà xảy ra sự cố, những người ở gần có thể nhanh chóng biết, hỗ trợ báo cháy, sử dụng phương tiện tại chỗ và hạn chế cháy lan.

Theo ông Phạm Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thái, công tác PCCC tại khu dân cư cần được thực hiện thường xuyên, từ tuyên truyền, kiểm tra đến hướng dẫn kỹ năng, nhất là đối với các hộ vừa ở vừa sản xuất, kinh doanh. Chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan rà soát những khu vực có nguy cơ cháy cao, vận động người dân chủ động trang bị phương tiện chữa cháy, bảo đảm đường thoát nạn và không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt. Qua đó nâng cao khả năng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của mỗi gia đình; đồng thời tạo sự phối hợp giữa các hộ dân khi có tình huống xảy ra.

Đại úy Phan Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố khuyến cáo: Người dân khi trang bị phương tiện PCCC tại gia đình cần tìm hiểu kỹ đặc điểm, công năng của từng loại thiết bị để lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đối với các hộ vừa ở vừa sản xuất, kinh doanh, cần chú ý trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo cháy và phương tiện hỗ trợ phù hợp với những nguồn nguy cơ có thể phát sinh tại gia đình; đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo quản để thiết bị luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.