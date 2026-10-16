Kết nối tiêu thụ nông sản OCOP và đặc sản vùng miền tại Hải Phòng

Hơn 2.000 sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền hội tụ tại Hải Phòng. (Ảnh: Quỳnh Nga/Thương hiệu & Công luận)

Chương trình xúc tiến thương mại “Tuần lễ Nông sản OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026” diễn ra tại TP. Hải Phòng từ ngày 15/10 đến 20/10, quy tụ 200 gian hàng của 123 đơn vị, tổ chức, cá nhân đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sự kiện giới thiệu hơn 2.000 sản phẩm nông sản, thực phẩm và đặc sản địa phương, trong đó có 130 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao. Đây là dịp để người tiêu dùng tiếp cận, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền.

Các mặt hàng được giới thiệu đa dạng, từ gạo Séng Cù, chè Thái Nguyên, măng, miến, mộc nhĩ Sơn La đến giò chả Ước Lễ, chả cốm Làng Vòng (Hà Nội), gà ủ muối Tân Sơn (Phú Thọ), thạch đen Cao Bằng và rau củ sấy Hải Phòng. Chương trình còn có yến sào Khánh Hòa, Đà Nẵng, rong biển, tỏi Lý Sơn, đặc sản Tây Nguyên, các loại bánh miền Tây cùng hải sản và sản phẩm chế biến từ hải sản của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Theo Ban tổ chức, chương trình hướng tới quảng bá nông sản chất lượng, sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của các địa phương; đồng thời tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Qua đó, hoạt động xúc tiến thương mại kỳ vọng thúc đẩy liên kết cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của hàng Việt.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP, sự kiện còn là cơ hội quảng bá thương hiệu, tiếp nhận phản hồi của người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối.

Đại diện Hợp tác xã Minh Phương (Phú Thọ) cho biết đơn vị mang đến chương trình các đặc sản quê hương gắn với văn hóa bản địa, mong muốn tiếp cận thêm khách hàng và từng bước đưa sản phẩm vào các chuỗi siêu thị. Hợp tác xã kỳ vọng việc kết nối tại Hải Phòng sẽ giúp hoàn thiện chất lượng sản phẩm, tìm kiếm hợp đồng tiêu thụ quy mô lớn và tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương.

Bên cạnh khu vực trưng bày, mua bán sản phẩm, chương trình còn có không gian ẩm thực với các món ăn đặc trưng vùng miền và hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Ngay trong ngày đầu khai mạc, sự kiện đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm.