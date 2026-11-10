Kết nối tiêu thụ nông sản Cần Thơ tại Lào Cai

Tham gia chương trình có khoảng 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hợp tác xã của hai địa phương.

Quang cảnh chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, địa phương xác định Lào Cai là thị trường tiềm năng, đồng thời là đầu mối quan trọng kết nối hàng hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Chương trình tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu nông sản, thủy sản; đặc biệt là khai thác tiềm năng thị trường Trung Quốc thông qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Tại chương trình, thành phố Cần Thơ giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm có tiềm năng kết nối thị trường như: cá thát lát và các sản phẩm thủy sản chế biến, bánh pía, gạo đặc sản, vú sữa bơ hồng, lạp xưởng, trà thảo mộc và các sản phẩm nông sản chế biến. Đây là những sản phẩm có thế mạnh của địa phương, một số sản phẩm đã có thị trường xuất khẩu, được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến.

Một số sản phẩm đặc trưng của 2 địa phương được giới thiệu tại chương trình kết nối.

Thông qua hoạt động kết nối, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ mong muốn các doanh nghiệp Lào Cai quan tâm tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm phù hợp để đưa vào hệ thống phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn và các điểm du lịch; đồng thời hỗ trợ giới thiệu, kết nối với đối tác tại Trung Quốc.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Lào Cai cũng giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh như: Cao atiso, trà atiso, trà nấm linh chi, rượu dâu, rượu mơ, tương ớt, bánh phồng cá tầm... Qua đó, mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng kênh phân phối, đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai khẳng định, đơn vị mong muốn trở thành đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp Cần Thơ tiếp cận thị trường phía Bắc, khai thác lợi thế giao thương qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, nhất là xuất khẩu nông sản, thủy sản chế biến sang Trung Quốc.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai và Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tặng quà lưu niệm.

Lào Cai kỳ vọng các sản phẩm thế mạnh của Cần Thơ, nhất là gạo đặc sản, thủy sản chế biến và sản phẩm OCOP, sớm có mặt tại các hệ thống phân phối, nhà hàng, khách sạn và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Cần Thơ tìm hiểu thủ tục xuất khẩu, logistics, các quy định mới của phía Trung Quốc và kết nối với đối tác thu mua. Đối với lĩnh vực thủy sản, Lào Cai đang đầu tư các hạng mục phục vụ kiểm tra, thông quan, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Hoạt động ký kết hợp tác và liên kết tiêu thụ sản phẩm tại chương trình.

Tại chương trình, doanh nghiệp hai địa phương đã trao đổi, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác phân phối, tiêu thụ hàng hóa. Các bên cũng thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác và ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp, hợp tác xã thành phố Cần Thơ với nhà phân phối tỉnh Lào Cai.