Kết nối tiêu thụ, nâng cao giá trị trứng gà thảo dược

Bà Nguyễn Thúy Hiền- Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay, theo dự thảo quy định mới, các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân đều có quyền tự quyết giá xăng dầu nên thị trường sẽ cạnh tranh hơn.