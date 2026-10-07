Kết nối tiêu thụ, nâng cao giá trị trứng gà thảo dược
Sáng 6/10/2026, tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao và Dịch vụ công nghệ sinh học hữu cơ (Bio-TCORTS), thuộc Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA), tổ chức Hội thảo kết nối tiêu thụ “Trứng gà thảo dược”. Thạc sĩ Mai Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Trung tâm chủ trì hội thảo. Hoạt động thuộc dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà hướng trứng để góp phần xây dựng thương hiệu Trứng gà thảo dược”.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/ket-noi-tieu-thu-nang-cao-gia-tri-trung-ga-thao-duoc-580.media