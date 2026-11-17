Hệ thống phân phối hàng hóa phong phú, đa dạng trên địa bàn thành phố đang góp phần tích cực trong hoạt động xúc tiến thương mại. Ảnh: KHÁNH HÒA

Mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm

Thời điểm này, Hợp tác xã Rau sạch Túy Loan (xã Hòa Vang) tập trung chuẩn bị cho mùa thu hoạch lớn nhất trong năm. Với sản lượng bình quân đạt 250 tấn/năm, hợp tác xã hiện là đơn vị phân phối sản phẩm cho hơn 20 cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, trong đó có các đối tác lớn là tập đoàn, trường học như Vinmart, Bà Nà Hills, Siêu thị dệt may Hòa Thọ…

Theo Sở Công Thương, những tháng cuối năm là thời điểm thị trường hàng hóa sôi động, đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp, hợp tác xã tăng tốc sản xuất, tìm kiếm đơn hàng và mở rộng hệ thống phân phối. Xúc tiến thương mại đóng vai trò quan trọng trong kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất trên địa bàn tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Hoạt động xúc tiến thương mại những tháng cuối năm được thực hiện theo hướng bám sát nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng của doanh nghiệp và đặc điểm từng nhóm sản phẩm. Trọng tâm là nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương; đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ, đơn vị thu mua và các nền tảng thương mại điện tử...

Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, thời gian đến ngành công thương thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, kết nối đối tác, ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Trong thời điểm cuối năm hiện nay, sở triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung - cầu. Qua đó, hỗ trợ các địa phương, đơn vị trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng có thế mạnh, gắn với tăng cường kết nối hệ thống phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị vận hành hiệu quả 2 điểm trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Koi Resort & Residence Đà Nẵng; hỗ trợ chuẩn bị đưa vào hoạt động điểm bán tại khách sạn Sông Hàn.

Đồng thời phối hợp với Công ty IPP Travel Retail (IPPTR) thuộc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương nghiên cứu, lựa chọn các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có giá trị văn hóa để giới thiệu tại các điểm trưng bày và từng bước kết nối với hệ thống bán lẻ phục vụ khách du lịch, dự kiến thí điểm tại khách sạn Sheraton Danang và Marriott Danang Han River.

Hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh góp phần tạo nên thị trường mua sắm sôi động mùa cuối năm. Ảnh: KHÁNH HÒA

Tăng cường quảng bá, kết nối giao thương

Sở Công Thương cho biết, đơn vị đang xúc tiến làm việc với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và các đơn vị liên quan để nghiên cứu phương án giới thiệu sản phẩm “Made in Da Nang” tại hệ thống phòng chờ quốc nội, quốc tế; phối hợp phát triển mạng lưới điểm bán sản phẩm Đà Nẵng tại các địa điểm thu hút đông khách du lịch.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, sở tổ chức 4 chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố, gồm: Aeon Mall Thanh Khê, MM Mega Market Đà Nẵng, Co.opMart Đà Nẵng và Lotte Đà Nẵng. Các chương trình nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác phân phối và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm cho biết thêm, thời gian tới Sở Công Thương chú trọng tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, tập huấn và quảng bá sản phẩm địa phương tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời tham gia Diễn đàn kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP chào mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, theo kế hoạch, trong tháng 11 này sở tổ chức các chương trình quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm sâm và dược liệu tại các địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia chương trình VIETNAM EXPO - Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam tại Trung tâm triển lãm SECC Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai đoàn xúc tiến thương mại tại Nhật Bản.

Thông qua các hoạt động trên, bà Trâm cho hay, Sở Công Thương mong muốn tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường, kết nối với các nhà phân phối và đối tác xuất khẩu. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và thực hiện mục tiêu phát triển thương mại của thành phố trong năm 2026.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ của cơ quan quản lý, theo bà Trâm, để tận dụng cơ hội thị trường, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bảo đảm nguồn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và chuẩn bị nguồn hàng phù hợp với nhu cầu dịp cuối năm.