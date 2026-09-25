Hội nghị kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực miền bắc năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ cho biết, thời gian qua, việc phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng kỹ thuật, hành lang pháp lý từng bước được hoàn thiện, phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Những kết quả này góp phần hình thành hạ tầng niềm tin số, tạo nền tảng cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch, có giá trị pháp lý, qua đó thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong thúc đẩy chuyển đổi số, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho rằng Hội nghị là dịp để cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện khó khăn và kết nối các giải pháp nhằm mở rộng ứng dụng chữ ký số, dịch vụ tin cậy. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tăng số lượng chữ ký số được cấp mà quan trọng hơn là đưa công cụ này vào những giao dịch cụ thể, thiết yếu của người dân và doanh nghiệp; từng bước chuyển từ tuyên truyền sang triển khai, từ thí điểm sang phổ cập, từ khái niệm sang ứng dụng thực tế.

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ “cấp được” đến “dùng được” chữ ký số

Theo ông Đào Quang Đức, đại diện Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, NEAC, đến cuối tháng 8/2026, cả nước có hơn 33,6 triệu chứng thư chữ ký số, tương đương 48,65% dân số trưởng thành, tăng đáng kể so với mức 38,2% cuối năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng về số lượng chứng thư số cho thấy quá trình phổ cập đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, cùng với đó là yêu cầu nâng cao niềm tin của người sử dụng, giảm chi phí, mở rộng phạm vi ứng dụng và hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số trong những giao dịch cụ thể.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Khơ Din, đại diện Cộng đồng CA công cộng (Cộng đồng chữ ký số công cộng), nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ “cấp được” sang “dùng được” chữ ký số. Hiệu quả phổ cập được thể hiện qua mức độ sử dụng thực tế, số giao dịch ký số thành công và khả năng duy trì sử dụng thường xuyên.

Để chữ ký số đi vào đời sống, cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, Tổ Công nghệ số cộng đồng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Trong đó, Tổ Công nghệ số cộng đồng có thể trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng chữ ký số; các tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp tục đơn giản hóa quy trình, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường hỗ trợ người dùng.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ chia sẻ về tình hình sử dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phú Thọ đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong chính quyền và doanh nghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ có không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số lớn. Tỉnh Phú Thọ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, với mục tiêu năm 2026 đạt 11% theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Phú Thọ đang tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng và nền tảng số, từng bước chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu. Trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng số, an toàn dữ liệu, chữ ký số và dịch vụ tin cậy được xác định là những yếu tố thiết yếu, góp phần bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt, hiệu quả.

Tỉnh đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, NEAC hỗ trợ xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã, trước mắt thí điểm tại một số địa bàn; đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ cấp xã và thúc đẩy kinh tế số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thỏa thuận hợp tác triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp và người lao động tại các khu công nghiệp. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tại Hội nghị, NEAC, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và đại diện Cộng đồng CA công cộng cũng ký thỏa thuận hợp tác triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp và người lao động tại các khu công nghiệp.

Theo thỏa thuận, các bên phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp dịch vụ vào hệ thống quản trị, cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người lao động, qua đó đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy gắn với hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.