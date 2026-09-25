Kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu. Ảnh: Thảo Anh

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhận định, việc phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam thời gian qua đã có những bước tiến tích cực với hạ tầng kỹ thuật và hành lang pháp lý từng bước hoàn thiện. Những kết quả này góp phần hình thành hạ tầng niềm tin số, tạo nền tảng cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số.

Đại diện NEAC, ông Đào Quang Đức thông tin về tình hình ứng dụng chữ ký số. Ảnh: Thảo Anh

Tại hội nghị, đại diện NEAC, ông Đào Quang Đức cho biết, tính đến cuối tháng 8-2026, cả nước đã ghi nhận hơn 33,6 triệu chứng thư chữ ký số, tương đương 48,65% dân số trưởng thành sử dụng, tăng đáng kể so với mức 38,2% vào cuối năm 2025.

Dù số lượng tăng trưởng nhanh chóng, quá trình phổ cập vẫn đặt ra nhiều bài toán về niềm tin của người sử dụng, chi phí, phạm vi ứng dụng cũng như việc hướng dẫn người dân thao tác trong các giao dịch thường ngày.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, hiệu quả phổ cập không chỉ nằm ở số lượng chứng thư được cấp mà phải đo lường bằng số giao dịch có ký số thành công và khả năng duy trì sử dụng thường xuyên của người dân.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tường. Ảnh: Thảo Anh

Từ góc độ địa phương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tường cho biết, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng số và chữ ký số đóng vai trò thiết yếu để đảm bảo bộ máy thông suốt. Từ thực tiễn đó, giám đốc sở kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Phú Thọ thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã toàn diện, tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cấp xã, đồng thời nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy kinh tế số cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn chiếm tỷ trọng lớn tại địa phương.

Đại diện 4 đơn vị ký thoả thuận triển khai chữ ký, hợp đồng điện tử trên địa bàn. Ảnh: Thảo Anh

Bên cạnh các tham luận định hướng chính sách, đại diện các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số lớn như VNPT-CA, Viettel-CA giới thiệu các giải pháp ký số từ xa trong văn phòng số, tích hợp chữ ký số vào quy trình xử lý văn bản và quản lý hợp đồng điện tử. Đáng chú ý, các đại biểu tham dự hội nghị đã được trực tiếp cấp phát miễn phí chữ ký số cá nhân và hướng dẫn kích hoạt, sử dụng ngay trên thiết bị di động để thực hiện các giao dịch điện tử.

Cũng tại hội nghị, NEAC, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và đại diện Cộng đồng chữ ký số công cộng đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác hỗ trợ triển khai chữ ký số và hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp và người lao động tại các khu công nghiệp.