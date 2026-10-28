Kết nối, thúc đẩy khởi nghiệp

Hệ sinh thái KNST của tỉnh từng bước được hoàn thiện với sự tham gia của ngành khoa học và công nghệ (KHCN), các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ, doanh nghiệp và chuyên gia. Hàng nghìn ý tưởng, dự án khởi nghiệp gắn với tiềm năng, lợi thế địa phương đã được hình thành. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm từ nguyên liệu bản địa như trà, thịt sấy, bánh truyền thống… vẫn được sản xuất ở quy mô nhỏ; việc ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình, hoàn thiện bao bì, bảo hộ sở hữu công nghiệp và xây dựng thương hiệu còn hạn chế. Khó khăn về vốn, quảng bá và tiếp cận thị trường là những trở lực trong quá trình mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Chuyên gia tư vấn, định hướng các chủ thể khởi nghiệp phát triển mô hình

Để khắc phục những hạn chế trên, Sở KHCN đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thúc đẩy tinh thần KNST trong cộng đồng; tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn, kết nối chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư nhằm hỗ trợ phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp; nắm bắt nhu cầu, khó khăn của từng chủ thể để tư vấn, kết nối nguồn lực hỗ trợ phù hợp.

Cùng với đó, Sở KHCN tập trung tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp về điều kiện, thủ tục công nhận theo quy định; kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, ươm tạo và hỗ trợ KNST, góp phần thúc đẩy hình thành, phát triển các thành tố của hệ sinh thái.

Sở KHCN đã chú trọng phối hợp với các tổ chức, đơn vị kết nối chủ thể khởi nghiệp với chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Qua đó, giúp các chủ thể từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh.

Hiệu quả ứng dụng KHCN được thể hiện qua thực tiễn tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thiên Phú (phường Tam Thanh). Ông Trần Thế Kiên, Giám đốc Công ty cho biết: Thông qua kết nối của Sở KHCN, chúng tôi phối hợp với các nhà khoa học ứng dụng công nghệ vào chế biến, bảo quản sản phẩm. Nhờ quy trình ngâm muối, sấy lạnh, công suất chế biến trám đen từ 5 tấn tăng lên 10 tấn/năm, sản phẩm được đưa vào các hệ thống bán lẻ tại Lạng Sơn và Hà Nội. Công nghệ bảo quản cũng giúp kéo dài thời gian sử dụng vịt quay từ 1 ngày lên 20 ngày, tạo thuận lợi cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, một số sản phẩm, dự án khởi nghiệp khai thác lợi thế địa phương đã từng bước tiếp cận và mở rộng thị trường như trà diếp cá Lụa Vy, heo dẻo mắc mật Lăng Thị Thơ, khau nhục HM, thịt lợn hun khói và sấy khô Lộc Hồng… Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua các chương trình làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Sở KHCN đã tư vấn, hỗ trợ kết nối gần 100 tập thể, cá nhân với chuyên gia, nhà khoa học và viện nghiên cứu.

Những hoạt động bước đầu cho thấy hoạt động kết nối, hỗ trợ của hệ sinh thái KNST đang góp phần giúp các chủ thể khởi nghiệp hoàn thiện sản phẩm, khai thác lợi thế địa phương và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.