Kết nối, thúc đẩy hợp tác lao động Việt Nam - Áo

Theo Thương vụ Việt Nam tại Áo (kiêm nhiệm Slovenia), ngày 09/11/2026, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã tiếp ông Norbert Walter, Chủ tịch Phòng Nông nghiệp Vienna, Phó Chủ tịch Phòng Nông nghiệp Áo.

Buổi tiếp và làm việc giữa hai bên nhằm trao đổi về nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp của Áo và các chính sách của Áo đối với lao động thời vụ nước ngoài, nhằm tìm hướng hợp tác song phương trong thời gian tới.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng tiếp ông Norbert Walter, Chủ tịch Phòng Nông nghiệp Viên. (Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Áo, kiêm nhiệm Slovenia)

Tham dự buổi tiếp có Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và đại diện doanh nghiệp Áo đang sử dụng lao động Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng hoan nghênh ông Norbert Walter đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán. Đại sứ đánh giá cao vai trò của Phòng Nông nghiệp trong việc kết nối các doanh nghiệp và trang trại nông nghiệp Áo với đối tác quốc tế.

Đại sứ cho biết Việt Nam có nguồn lao động dồi dào, cần cù, có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động Áo. Đại sứ cũng khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng làm cầu nối giữa Phòng Nông nghiệp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Về phần mình, ông Norbert Walter giới thiệu tình hình ngành nông nghiệp Áo, trong đó có nhu cầu lao động, nhất là lao động thời vụ trong các mùa vụ cao điểm. Ông Walter cũng chia sẻ về khuôn khổ chính sách hiện hành của Áo đối với lao động thời vụ nước ngoài, cùng những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tuyển dụng, cấp phép và tiếp nhận lao động từ các nước ngoài EU. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc tiếp nhận và sử dụng lao động Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ để sớm tìm ra mô hình hợp tác phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người lao động và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Áo (kiêm nhiệm Slovenia), Việt Nam là một trong những quốc gia có quy mô lao động xuất khẩu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Mặc dù Áo có mối quan hệ ngoại giao từ lâu với Việt Nam và là một trong 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại EU, hiện tại lao động Việt Nam tại Áo vẫn ở quy mô khiêm tốn so với các thị trường các nước châu Âu khác.