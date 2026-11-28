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Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tặng hoa cho Ban Giám khảo.

Chợ Dự án được tổ chức trong khuôn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) năm 2026 nhằm tạo cơ hội kết nối giữa các ý tưởng, dự án sáng tạo với những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện ảnh.

Đây cũng là không gian để các nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương giới thiệu dự án phim tới các nhà đầu tư, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động hội thảo, workshop và kết nối chuyên môn (networking).

Thông qua các hoạt động, các nhà làm phim có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, tiếp cận nguồn lực đầu tư, mở rộng hợp tác với các nhà sản xuất, đơn vị phát hành và liên hoan phim; đồng thời phát triển dự án cũng như nâng cao năng lực chuyên môn.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, trải qua 5 kỳ tổ chức, Chợ Dự án phim đã từng bước khẳng định vai trò là một hoạt động chuyên môn thiết thực, góp phần kết nối các nhà làm phim với các nhà đầu tư, chuyên gia điện ảnh. Nhiều dự án từng được giới thiệu tại Chợ Dự án phim đã được hỗ trợ phát triển thành các tác phẩm điện ảnh, ra mắt khán giả qua phát hành thương mại hoặc được lựa chọn tham dự, trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín trên thế giới

Những kết quả đó là minh chứng cho ý nghĩa và hiệu quả của hoạt động này, đồng thời khẳng định vai trò của Chợ Dự án phim trong việc đồng hành, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, năm nay chợ dự án nhận được số lượng đăng ký kỷ lục với hơn 60 dự án đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự. Các dự án không chỉ đa dạng về đề tài, cách tiếp cận và ngôn ngữ sáng tạo mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn đáng khích lệ. Cùng với đó, Ban Tổ chức đã tiến hành tuyển chọn kỹ lưỡng, qua đó lựa chọn 10 dự án tiêu biểu, đặc sắc đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vòng thuyết trình.

Ban Giám khảo Chợ Dự án HANIFF VIII gồm 5 thành viên là các nhà làm phim, chuyên gia và nghệ sĩ đến từ Việt Nam và quốc tế, trong đó có nhà làm phim Stéphane Ly-Cuong (Pháp); Giám tuyển Liên hoan phim quốc tế Busan Park Sungho (Hàn Quốc); diễn viên, nhà sản xuất, Giám đốc Quan hệ chiến lược Công ty Cổ phần ID Communication Hứa Vĩ Văn (Việt Nam); đạo diễn Đỗ Quốc Trung (Việt Nam) và ông Károly Szalai (Hungary), nhà dựng phim, giảng viên Đại học Metropolitan Budapest, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu (EFA) và thành viên sáng lập Viện Hàn lâm Điện ảnh Hungary.

Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Đại diện Công ty BHD chia sẻ tại chương trình.

Về phía đơn vị tổ chức, bà Ngô Thị Bích Hạnh, Đại diện Công ty BHD cho biết, 10 dự án được tuyển chọn tham gia vòng thuyết trình của Chợ Dự án năm nay gồm nhiều tác phẩm đến từ Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Đại diện Việt Nam có các dự án: “Bột và hoa”, “Bạn muốn hẹn hò?”, “Nhất quyết không nghèo”, “Thiên An”, “Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny”.

Các dự án quốc tế gồm: “Moms” (Thái Lan), “Sleepless City” (Hàn Quốc), “Spirit of Steppe” (Mông Cổ), “Home, Here I Am” (Campuchia) và “Less Meat” (Bangladesh).

Thông qua hoạt động thuyết trình và kết nối, Chợ Dự án góp phần đưa các ý tưởng làm phim đến gần hơn với các nhà đầu tư, đối tác sản xuất và phát hành, mở rộng cơ hội hợp tác, thúc đẩy giao lưu và phát triển điện ảnh trong khu vực cũng như quốc tế.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội chủ trì, Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2026 tại Thủ đô Hà Nội, với mục đích vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh; khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh quốc tế và Việt Nam.