Hội thảo diễn ra sáng 22/11, trong khuôn khổ Diễn đàn “Điện ảnh Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh” do UBNDTP Hải Phòng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức.

Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa khi gắn với sự kiện quốc gia Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất 24/11 và góp phần phát triển văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị.

Kết nối phải bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn

Phát biểu tại hội thảo, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA cho biết, ngay từ khi xây dựng diễn đàn, Ban tổ chức đã đặt ra mục tiêu làm thế nào để điện ảnh có thể mở đường cho du lịch, đầu tư, các ngành kinh tế và dịch vụ. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong sáng kiến xây dựng và triển khai Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI (Production Attraction Index) của VFDA nhằm đưa các nhà làm phim và địa phương đến gần nhau hơn trong mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác, từ đó tạo ra những tác phẩm điện ảnh có sức quảng bá cho vùng đất, góp phần thúc đẩy du lịch và các ngành kinh tế liên quan.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, để biến mong muốn đó thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là địa phương có cảnh quan đẹp, di sản phong phú hay tiềm năng phát triển du lịch, mà phải xây dựng được một môi trường sản xuất phim thuận lợi, có cơ chế phối hợp rõ ràng và những đầu mối hỗ trợ cụ thể.

TS Ngô Phương Lan dẫn chứng câu chuyện một nhà sản xuất phim tìm được bối cảnh phù hợp với kịch bản tại Hải Phòng và muốn thực hiện một cảnh quay ở khu vực cảng. Để quyết định có đưa đoàn phim đến hay không, nhà sản xuất cần biết ai là đơn vị quản lý địa điểm, ai có thẩm quyền cho phép đưa máy quay vào, thời gian nào có thể thực hiện, thiết bị được vận chuyển theo tuyến đường nào và mất bao lâu để nhận được phản hồi. Chỉ một khâu chưa có đầu mối giải quyết cũng có thể khiến đoàn phim phải thay đổi lịch quay, điều chỉnh ngân sách, thậm chí lựa chọn một địa điểm khác.

Từ tình huống này, Chủ tịch VFDA đặt ra những câu hỏi mang tính thực tiễn: Hải Phòng và các địa phương cần chuẩn bị những gì khi một dự án điện ảnh tìm đến? Làm thế nào để nhà sản xuất và chính quyền địa phương có thể nhanh chóng thống nhất phương án đưa dự án vào sản xuất? Sau khi đoàn phim rời đi, địa phương giữ lại được những giá trị gì?

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo nhà quản lý, chuyên gia, người làm điện ảnh trong và ngoài nước.

TS Ngô Phương Lan cũng đề nghị, tại hội thảo, các địa phương, nhà quản lý văn hóa đi thẳng vào câu chuyện phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp: Ai tiếp nhận yêu cầu của đoàn phim? Ai hướng dẫn thủ tục, hồ sơ? Ai kết nối với các cơ quan, đơn vị quản lý địa điểm? Quy mô đoàn phim, thiết bị sử dụng, tác động của hoạt động quay phim đối với giao thông, sinh hoạt của người dân và công tác bảo vệ di tích, di sản…

Các nhà sản xuất Việt Nam và quốc tế chia sẻ những tình huống từng gặp. Các chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và cách tổ chức đầu mối hỗ trợ đoàn phim, cách phối hợp với các đối tác sản xuất sở tại, cách đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ từ phía Việt Nam. Từ đó, các nhà quản lý có thể cân nhắc việc nào cần được làm ngay ở địa phương, việc nào cần phối hợp nhiều tỉnh, thành phố hoặc cần kiến nghị ở cấp Trung ương.

Đối thoại để tìm giải pháp thiết thực

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức nhấn mạnh Hải Phòng có nhiều lợi thế phát triển điện ảnh, thu hút các đoàn làm phim.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức cho biết, thành phố có nhiều lợi thế để phát triển điện ảnh và thu hút các đoàn làm phim. Hải Phòng sở hữu thị trường khán giả tốt, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước, hội tụ đủ 5 loại hình giao thông, trong đó có sân bay quốc tế, cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và các tuyến cao tốc. Thành phố đồng sở hữu hai di sản thế giới được UNESCO ghi danh, cùng hệ thống di tích, di sản phong phú với nhiều câu chuyện văn hóa có thể khai thác bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Với thông điệp “Một điểm đến, muôn vàn bối cảnh và hạ tầng đồng bộ cho mọi thước phim đỉnh cao”, lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định mong muốn không chỉ trở thành nơi cung cấp bối cảnh quay phim, mà còn để bản sắc con người, nhịp sống và những giá trị văn hóa đặc trưng của thành phố thực sự đi vào câu chuyện của mỗi tác phẩm.

Phiên thảo đầu tiên tại hội thảo, chủ đề “Đời sống điện ảnh, bản sắc và giá trị lan tỏa”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hải Phòng sẽ công bố những cam kết cụ thể liên quan đến thủ tục, thông tin, khảo sát thực địa, chi phí và nhân lực phục vụ các đoàn làm phim. Thành phố mong muốn lắng nghe những góp ý thẳng thắn về việc xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ bối cảnh quay phim, liên kết bối cảnh liên vùng và các cơ chế hỗ trợ thiết thực, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh trong thu hút các dự án điện ảnh đến với Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Những vấn đề đặt ra tại hội thảo được cụ thể hóa qua 4 phiên thảo luận. Phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề “Đời sống điện ảnh, bản sắc và giá trị lan tỏa”, do Chủ tịch BHD, Phó Chủ tịch VFDA Ngô Thị Bích Hạnh điều phối, có sự tham gia của Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng Vũ Đình Tiến; Giám đốc phát triển kinh doanh Pullman Hải Phòng Grand Hotel Phạm Thị Thuỳ Linh; Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng Nguyễn Thái Sơn, đã tập trung làm rõ giải pháp để Hải Phòng không chỉ xuất hiện trên màn ảnh như một địa điểm quay phim, mà trở thành chất liệu văn hóa và sáng tạo trong các tác phẩm điện ảnh.

Các phiên thảo luận trong khuôn khổ hội thảo.

Phiên thảo luận “Cơ chế điều phối và môi trường hỗ trợ sản xuất”, do luật sư Phan Cẩm Tú, Ủy viên Ban Thường vụ VFDA điều phối, có sự tham gia của có Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn; nhà sản xuất phim điện ảnh và truyền hình Hollywood Bob Cho; đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Pauline Chan đến từ Australia và biên kịch, nhà sản xuất Mèo Bích Trang, đã đặt vấn đề trực diện: Khi một đoàn phim thực sự tìm đến, địa phương sẽ phối hợp và hỗ trợ như thế nào?

Phiên thảo luận thứ ba do nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Ủy viên VFDA điều phối, có sự tham gia của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên; đạo diễn Khương Ngọc; đạo diễn Đặng Thái Huyền; Trưởng bộ phận Quan hệ Chính phủ khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Skydance Susan Lee; Phó Chủ tịch, Trưởng bộ phận Chính sách công và Đối ngoại khu vực châu Á của Sony Pictures Entertainment Jared Dougherty. Phiên thảo luận mở rộng góc nhìn về khả năng hình thành mạng lưới bối cảnh, nguồn lực và dịch vụ sản xuất phim giữa các địa phương.

Khép lại hội thảo là phiên thảo luận với sự tham gia của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Phạm Tuấn Long và Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng. Phiên thảo luận mở rộng câu chuyện từ kinh nghiệm của từng địa phương tới những vấn đề chung hơn trong xây dựng môi trường thu hút sản xuất phim tại Việt Nam.